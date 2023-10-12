ABD hangi ülkelere silah satıyor?

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09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
ABD'nin uçak gemilerinin bilinmeyenleri
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GÜN ORTASI
AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Meclise gelen tezkerelerle ilgili CHP'nin politikası
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Putin'in katılacağı zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
18:26
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli
18:54
2 dk
HABERLER
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5 dk
SESLİ HABER
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin’den İsrail’e ‘beyaz fosforlu mühimmat’ suçlaması
19:43
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
19:55
1 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
20:08
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
20:37
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ABD hangi ülkelere silah satıyor?
ABD hangi ülkelere silah satıyor?
Dünyanın en büyük silah tedarikçilerinden biri olan ABD, onlarca ülkeye silah satışını gerçekleştiriyor. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
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ABD yapımı silah satışı konusu, Ukrayna krizinin devam ettiği ve İsrail ile Filistin arasında gerginliğin tırmandığı bu dönemde tekrar gündeme geldi. Sputnik, ABD'nin en çok silah sattığı ülkeleri bir infografikte derledi.
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infografik, abd, silah, ukrayna, israil-filistin, инфографика
infografik, abd, silah, ukrayna, israil-filistin, инфографика

ABD hangi ülkelere silah satıyor?

23:38 12.10.2023
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Dünyanın en büyük silah tedarikçilerinden biri olan ABD, onlarca ülkeye silah satışını gerçekleştiriyor.
ABD yapımı silah satışı konusu, Ukrayna krizinin devam ettiği ve İsrail ile Filistin arasında gerginliğin tırmandığı bu dönemde tekrar gündeme geldi. Sputnik, ABD'nin en çok silah sattığı ülkeleri bir infografikte derledi.
ABD hangi ülkelere silah satıyor? - Sputnik Türkiye
ABD hangi ülkelere silah satıyor? - Sputnik Türkiye
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