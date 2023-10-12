https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-hangi-ulkelere-silah-satiyor-1076280739.html

ABD hangi ülkelere silah satıyor?

ABD hangi ülkelere silah satıyor?

Dünyanın en büyük silah tedarikçilerinden biri olan ABD, onlarca ülkeye silah satışını gerçekleştiriyor. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

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silah

ukrayna

israil-filistin

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ABD yapımı silah satışı konusu, Ukrayna krizinin devam ettiği ve İsrail ile Filistin arasında gerginliğin tırmandığı bu dönemde tekrar gündeme geldi. Sputnik, ABD'nin en çok silah sattığı ülkeleri bir infografikte derledi.

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