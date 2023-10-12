https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-hangi-ulkelere-silah-satiyor-1076280739.html
ABD hangi ülkelere silah satıyor?
ABD hangi ülkelere silah satıyor?
Dünyanın en büyük silah tedarikçilerinden biri olan ABD, onlarca ülkeye silah satışını gerçekleştiriyor. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T23:38+0300
2023-10-12T23:38+0300
2023-10-12T23:38+0300
multimedya
infografik
abd
silah
ukrayna
israil-filistin
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ABD yapımı silah satışı konusu, Ukrayna krizinin devam ettiği ve İsrail ile Filistin arasında gerginliğin tırmandığı bu dönemde tekrar gündeme geldi. Sputnik, ABD'nin en çok silah sattığı ülkeleri bir infografikte derledi.
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infografik, abd, silah, ukrayna, israil-filistin, инфографика
infografik, abd, silah, ukrayna, israil-filistin, инфографика
ABD hangi ülkelere silah satıyor?
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Dünyanın en büyük silah tedarikçilerinden biri olan ABD, onlarca ülkeye silah satışını gerçekleştiriyor.
ABD yapımı silah satışı konusu, Ukrayna krizinin devam ettiği ve İsrail ile Filistin arasında gerginliğin tırmandığı bu dönemde tekrar gündeme geldi. Sputnik, ABD'nin en çok silah sattığı ülkeleri bir infografikte derledi.