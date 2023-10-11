https://sputniknews.com.tr/20231011/zelenskiy-ukraynanin-rusya-ile-catismasi-son-asamasinda--1076231391.html
Zelenskiy: Ukrayna'nın Rusya ile çatışması son aşamasında
Zelenskiy: Ukrayna'nın Rusya ile çatışması son aşamasında
Romanya ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna geriliminde son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile çatışmanın son aşamasına... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T14:11+0300
2023-10-11T14:11+0300
2023-10-11T14:11+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
romanya
moldova
bükreş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076231101_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_968358ebd8685f72a41e5732a9eb44a5.jpg
Resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Çatışmanın sona ermesiyle ilgili kesin bir tarih veremem. Ancak bu savaşın ortası değil, son kısmı” dedi.Zelenskiy, demecinde, “Sanırım son aşamadayız. Pek çok kaygımız var. Para, silah yardımları...Ama son ve en zor kısımdayız” ifadelerini kullandı.Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığını kaydeden Ukrayna lideri, Romanya'nın yardımının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Topçu mühimmatı aldık, eksiğimiz vardı. Batıdan her yerden insanlar bize yardım etti, silah gönderdiler ve siz de yardım ettiniz” diye konuştu‘Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu’Demecinde bu yardımların yine de yetmediği sinyalini veren Zelenskiy, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yaparken, Romanya’nın Ukrayna’nın sahip olmadığı sistemlere sahip olduğunu ekledi.Kiev'in Moldova dilinin var olmadığını kabul etmeye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı, “Açıkçası bunda küresel bir sorun görmüyorum, benim için sorun değil. Bazı insanlar Moldova'nın Romanya olduğunu söylüyor. Bana göre bu sorun acil değil” dedi.Zelenskiy'ye bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı da sorulurken, Ukrayna lideri, “Savaş devam ederse evet, savaş biterse hayır. Savaş sırasında kaçamam” diye yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20231007/zelenskiyin-sozlerinin-ardindan-fransada-ukrayna-bayragi-indirildi-1076106742.html
ukrayna
romanya
moldova
bükreş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076231101_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_d3147c462be501abb8417f499a4155f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, romanya, moldova, bükreş
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, romanya, moldova, bükreş
Zelenskiy: Ukrayna'nın Rusya ile çatışması son aşamasında
Abone ol
Romanya ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna geriliminde son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile çatışmanın son aşamasına geldiğini söyledi.
Resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Çatışmanın sona ermesiyle ilgili kesin bir tarih veremem. Ancak bu savaşın ortası değil, son kısmı” dedi.
Zelenskiy, demecinde, “Sanırım son aşamadayız. Pek çok kaygımız var. Para, silah yardımları...Ama son ve en zor kısımdayız” ifadelerini kullandı.
Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığını kaydeden Ukrayna lideri, Romanya'nın yardımının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Topçu mühimmatı aldık, eksiğimiz vardı. Batıdan her yerden insanlar bize yardım etti, silah gönderdiler ve siz de yardım ettiniz” diye konuştu
‘Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu’
Demecinde bu yardımların yine de yetmediği sinyalini veren Zelenskiy, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yaparken, Romanya’nın Ukrayna’nın sahip olmadığı sistemlere sahip olduğunu ekledi.
Kiev'in Moldova dilinin var olmadığını kabul etmeye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı, “Açıkçası bunda küresel bir sorun görmüyorum, benim için sorun değil. Bazı insanlar Moldova'nın Romanya olduğunu söylüyor. Bana göre bu sorun acil değil” dedi.
Zelenskiy'ye bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı da sorulurken, Ukrayna lideri, “Savaş devam ederse evet, savaş biterse hayır. Savaş sırasında kaçamam” diye yanıtladı.