https://sputniknews.com.tr/20231011/zelenskiy-ukraynanin-rusya-ile-catismasi-son-asamasinda--1076231391.html

Zelenskiy: Ukrayna'nın Rusya ile çatışması son aşamasında

Zelenskiy: Ukrayna'nın Rusya ile çatışması son aşamasında

Romanya ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna geriliminde son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile çatışmanın son aşamasına... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T14:11+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

romanya

moldova

bükreş

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Resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Çatışmanın sona ermesiyle ilgili kesin bir tarih veremem. Ancak bu savaşın ortası değil, son kısmı” dedi.Zelenskiy, demecinde, “Sanırım son aşamadayız. Pek çok kaygımız var. Para, silah yardımları...Ama son ve en zor kısımdayız” ifadelerini kullandı.Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığını kaydeden Ukrayna lideri, Romanya'nın yardımının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Topçu mühimmatı aldık, eksiğimiz vardı. Batıdan her yerden insanlar bize yardım etti, silah gönderdiler ve siz de yardım ettiniz” diye konuştu‘Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu’Demecinde bu yardımların yine de yetmediği sinyalini veren Zelenskiy, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yaparken, Romanya’nın Ukrayna’nın sahip olmadığı sistemlere sahip olduğunu ekledi.Kiev'in Moldova dilinin var olmadığını kabul etmeye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı, “Açıkçası bunda küresel bir sorun görmüyorum, benim için sorun değil. Bazı insanlar Moldova'nın Romanya olduğunu söylüyor. Bana göre bu sorun acil değil” dedi.Zelenskiy'ye bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı da sorulurken, Ukrayna lideri, “Savaş devam ederse evet, savaş biterse hayır. Savaş sırasında kaçamam” diye yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20231007/zelenskiyin-sozlerinin-ardindan-fransada-ukrayna-bayragi-indirildi-1076106742.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, romanya, moldova, bükreş