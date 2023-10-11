https://sputniknews.com.tr/20231011/sislide-yer-yarildi-bir-kadin-icine-dustu-1076234363.html
Şişli'de kaldırım çöktü: Bir kişi çukura düştü
Şişli'de kaldırım çöktü: Bir kişi çukura düştü
İstanbul Şişli'de, kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen bir kadın yaralandı. Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T13:36+0300
2023-10-11T13:36+0300
2023-10-11T13:36+0300
yaşam
istanbul
şişli
çökme
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Şişli'de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Gülcan N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü.Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/lokantanin-tavani-coktu-musteriler-kil-payi-kurtuldu-1076191352.html
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istanbul, şişli, çökme
Şişli'de kaldırım çöktü: Bir kişi çukura düştü
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İstanbul Şişli'de, kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen bir kadın yaralandı. Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.
Şişli'de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Gülcan N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü.
Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.