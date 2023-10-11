https://sputniknews.com.tr/20231011/sislide-yer-yarildi-bir-kadin-icine-dustu-1076234363.html

Şişli'de kaldırım çöktü: Bir kişi çukura düştü

Şişli'de kaldırım çöktü: Bir kişi çukura düştü

İstanbul Şişli'de, kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen bir kadın yaralandı. Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T13:36+0300

2023-10-11T13:36+0300

2023-10-11T13:36+0300

yaşam

istanbul

şişli

çökme

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Şişli'de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Gülcan N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü.Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

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