https://sputniknews.com.tr/20231011/muharrem-ince-erdoganin-denge-politikasini-dogru-buluyorum-1076228208.html

Muharrem İnce: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum

Muharrem İnce: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda İsrail-Filistin meselesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

video

muharrem ince

recep tayyip erdoğan

israil-filistin

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde “Türkiye’de Eğitim” adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" dedi.

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Muharrem İnce: “Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum” Muharrem İnce: “Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum” 2023-10-11T11:11+0300 true PT0M43S

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video, muharrem ince, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, видео