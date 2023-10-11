https://sputniknews.com.tr/20231011/muharrem-ince-erdoganin-denge-politikasini-dogru-buluyorum-1076228208.html
Muharrem İnce: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
Muharrem İnce: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda İsrail-Filistin meselesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T11:11+0300
2023-10-11T11:11+0300
2023-10-11T11:15+0300
türkiye
video
muharrem ince
recep tayyip erdoğan
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076228433_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_32708b079d8ab3178b43c7cfb527c586.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde “Türkiye’de Eğitim” adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076228433_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_51a81a2e2aabb748b32b8cfd396698d9.jpg
Muharrem İnce: “Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum”
Muharrem İnce: “Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum”
2023-10-11T11:11+0300
true
PT0M43S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, muharrem ince, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, видео
video, muharrem ince, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, видео
Muharrem İnce: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
11:11 11.10.2023 (güncellendi: 11:15 11.10.2023) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda İsrail-Filistin meselesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu söyledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde “Türkiye’de Eğitim” adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.
İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" dedi.