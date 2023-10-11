https://sputniknews.com.tr/20231011/milli-savunma-bakani-guler-ingiltere-savunma-bakani-ile-gorustu-1076249228.html
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T18:06+0300
2023-10-11T18:06+0300
2023-10-11T18:06+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
yaşar güler
ingiltere
grant shapps
nato
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Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Shapps ile bir araya geldi.Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230605/msbde-devir-teslim-toreni-milli-savunma-bakani-hulusi-akar-gorevini-yasar-gulere-teslim-ediyor-1072048962.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, yaşar güler, ingiltere, grant shapps, nato
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, yaşar güler, ingiltere, grant shapps, nato
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü.
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Shapps ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.