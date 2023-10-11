https://sputniknews.com.tr/20231011/milli-savunma-bakani-guler-ingiltere-savunma-bakani-ile-gorustu-1076249228.html

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T18:06+0300

2023-10-11T18:06+0300

2023-10-11T18:06+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

yaşar güler

ingiltere

grant shapps

nato

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Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Shapps ile bir araya geldi.Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230605/msbde-devir-teslim-toreni-milli-savunma-bakani-hulusi-akar-gorevini-yasar-gulere-teslim-ediyor-1072048962.html

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, yaşar güler, ingiltere, grant shapps, nato