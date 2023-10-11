https://sputniknews.com.tr/20231011/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-kuvvetli-olacak-1076220255.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'saatli' uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'saatli' uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapılırken yağışların, Doğu Karadeniz’in iç... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T06:15+0300
2023-10-11T06:15+0300
2023-10-11T06:18+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapılırken yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıSAKARYA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 26°CAz bulutluMUĞLA °C, 27°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 17°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 15°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 24°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'saatli' uyarı: Kuvvetli olacak
06:15 11.10.2023 (güncellendi: 06:18 11.10.2023) Abone ol
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapılırken yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapılırken yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
DENİZLİ °C, 26°C
İZMİR °C, 26°C
MUĞLA °C, 27°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
ANTALYA °C, 29°C
HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 31°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
ESKİŞEHİR °C, 19°C
SİVAS °C, 17°C
KONYA °C, 19°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 15°C
ERZURUM °C, 15°C
MALATYA °C, 23°C
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
GAZİANTEP °C, 26°C
MARDİN °C, 24°C
ŞANLIURFA °C, 28°C