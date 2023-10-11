https://sputniknews.com.tr/20231011/kasadan-para-calan-kisinin-basina-borek-tepsisi-ile-vurdu-1076240663.html
Kasadan para çalan kişinin başına börek tepsisi ile vurdu
Kasadan para çalan kişinin başına börek tepsisi ile vurdu
Çorlu'da pastanenin kasasından para çalmaya çalışan kişi, dükkan sahibi tarafından yakalandı. Dükkan sahibi, elindeki börek dolu tepsiyi hırsızın kafasına... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T15:18+0300
2023-10-11T15:18+0300
2023-10-11T15:28+0300
yaşam
tekirdağ
börek
hırsız
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Tekirdağ'da girdiği börekçinin kasasından para çalan E.A.'yı gören dükkan sahibi Osman Kuyu, elindeki börek dolu tepsi ile hırsızın başına vurdu. Börekçiye giren hırsız, içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı. Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi, hırsızlık yapıldığını görünce börek dolu tepsi ile hırsızın başına vurdu. Börekler yere dökülürken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
tekirdağ
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tekirdağ, börek, hırsız
Kasadan para çalan kişinin başına börek tepsisi ile vurdu
15:18 11.10.2023 (güncellendi: 15:28 11.10.2023) Abone ol
Çorlu'da pastanenin kasasından para çalmaya çalışan kişi, dükkan sahibi tarafından yakalandı. Dükkan sahibi, elindeki börek dolu tepsiyi hırsızın kafasına vurdu.
Tekirdağ'da girdiği börekçinin kasasından para çalan E.A.'yı gören dükkan sahibi Osman Kuyu, elindeki börek dolu tepsi ile hırsızın başına vurdu.
Börekçiye giren hırsız, içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı. Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi, hırsızlık yapıldığını görünce börek dolu tepsi ile hırsızın başına vurdu. Börekler yere dökülürken, şüpheli olay yerinden kaçtı.