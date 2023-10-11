İsrail istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Akalın: Ukrayna’dan Tayvan’a kadar tek cephe var
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
19:56
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
20:35
1 dk
SESLİ HABER
'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir Cumhuriyet değeri: Sümerbank fabrikaları
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler
12:00
88 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
15:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
20:24
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231011/israil-istihbarati-adina-casusluk-yaptigi-iddia-edilen-saniklar-hakim-karsisina-cikti-1076251189.html
İsrail istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı
İsrail istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı
İsrail istihbaratı adına Türkiye'deki bazı şirketlerin bilgilerini vererek "casusluk" suçunu işlediği iddia edilen 17 sanığın yargılanmasına başlandı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T19:07+0300
2023-10-11T19:07+0300
türkiye
israil
casus
türkiye
bilgi
mit
mit
mossad
mossad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c889fb57b25a4f48ed252ecdb9cf1e2c.jpg
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6'sı tutuklu 17 sanık ile avukatları katıldı.Duruşmada savunma yapan sanıklardan Selçuk Küçükkaya, dedektiflik yaptığı için işiyle ilgili sosyal medyada reklamlar verdiğini anlatarak, bu ilanlara çok sayıda kişinin başvurduğunu söyledi.Takip işlerinde daha önce çalıştığı "Thomas Alfonso"nun sağlık problemleri sebebiyle işi bırakmasının ardından "Raul" isimli istihbarat üyesiyle ile çalışmaya başladığını belirten Küçükkaya, bu kişinin kendisinden müşteki Abdülhamit Çelik'i araştırmasını istediğini aktardı.Küçükkaya, kendisine gelen bilgileri yalnızca teyit etmeye çalıştığını iddia ederek, "Ben bilgileri satmadım, amacım araştırmak ve gözlemlemekti. Bana kanunsuz gibi gelmedi. Bugüne kadar hiçbir kamu çalışanına rüşvetle bilgi toplamadım. Kamusal alanlarda takip yapıyoruz. 'Nereye gitti, ne yapıyor, kimle oturup kalkıyor?' buna bakıyoruz. Hatamı kabul ediyorum ama hatamın karşılığında hiç kimseye zarar vermedim" diye konuştu.İsrail'de istihbarat eğitimi almadığını öne süren Küçükkaya, sorgu aşamasında telkinlerle dosyanın "casusluk" suçuna dönüştürülmeye çalışıldığını savundu.Firari sanık Serkan Özdemirci'yle 2018'de telefonla görüştüğünde kendisini tercüman olarak tanıttığını aktaran Küçükkaya, "2019'un sonunda bu şahıs FETÖ'cü ilan edilmiş. Yüz yüze görüşmedim, telefonla iletişim kurduk. Benden kötü bir şey istemedikleri sürece beni arayan kişilerin kim olduğunu araştırmıyorum" dedi.Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayhan Şen ve Emre Birtürk'ün tahliyesine hükmetti.Heyet, MİT'e yazı yazılarak mağdurlara ait olduğu iddia edilen bilgilerin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veya yabancı bir devletin güvenliği ya da iç-dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler"den olup olmadığına ilişkin rapor hazırlatılmasının istenmesini kararlaştırdı.Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 228 sayfalık iddianamede, "Taner Sezgin" takma adını kullanan sanık Selçuk Küçükkaya'nın, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemir aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu anlatılıyor.Özdemirci'nin sanık Küçükkaya'dan Türkiye'deki 3 ayrı şirketin ticari sır niteliğindeki verileri ile sahiplerinin kişisel bilgilerini araştırıp raporlaması yönünde talepte bulunduğu aktarılan iddianamede, sanık Cengiz Çalışkan'ın telefonunda bulunan "Üçüncü Göz Uzman Kadrosu" isimli grupta sanıklar Ayhan Şen, Canan Çalışkan, Selçuk Küçükkaya ve Tolga Çalışkan'ın yer aldığı belirtiliyor.Küçükkaya'nın, İsrail istihbaratı mensuplarından olan ve gerçek kimlikleri belirlenemeyen Hose-Jorge Satia, Thomas Alfonso ve Raul ismiyle kendisini tanıtan kişilerle şifreli haberleşme yöntemleri kullanıp irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, bu kişilerin kendilerini Singapur, Asya ve Avrupa merkezli yatırım, danışmanlık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren "Asia Angels" adlı şirketin çalışanları olarak gösterdikleri ifade ediliyor.İddianamede, sanıkların istenilen şirkete ait bazı bilgileri elde edip raporlayarak bunları İsrail istihbaratı mensuplarından Thomas Alfonso'ya aktardığı anlatılıyor.İddianamede, sanıklar Selçuk Küçükkaya, Serkan Özdemirci, Cengiz Çalışkan, Musa Kuş, Ayhan Şen, Canan Çalışkan, Cenk Demirci, Fatma Birtürk, Cenk Birtürk, Emre Birtürk, Mehmet Çörekçi, Serihan Bal, Ceyhan Önen, Tolga Çalışkan, Emine Tuğba Özdemir, Melis Doğrular ve Nazan Birtürk'ün, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/mit-operasyonuyla-yakalanmisti-mossada-calistigini-itiraf-etti-aldigi-talimati-acikladi-1075738983.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fca968025369421824e3b2ee9600405f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, casus, türkiye, bilgi, mit, mit, mossad, mossad
israil, casus, türkiye, bilgi, mit, mit, mossad, mossad

İsrail istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı

19:07 11.10.2023
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA
Abone olTelegram
İsrail istihbaratı adına Türkiye'deki bazı şirketlerin bilgilerini vererek "casusluk" suçunu işlediği iddia edilen 17 sanığın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6'sı tutuklu 17 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanıklardan Selçuk Küçükkaya, dedektiflik yaptığı için işiyle ilgili sosyal medyada reklamlar verdiğini anlatarak, bu ilanlara çok sayıda kişinin başvurduğunu söyledi.
Takip işlerinde daha önce çalıştığı "Thomas Alfonso"nun sağlık problemleri sebebiyle işi bırakmasının ardından "Raul" isimli istihbarat üyesiyle ile çalışmaya başladığını belirten Küçükkaya, bu kişinin kendisinden müşteki Abdülhamit Çelik'i araştırmasını istediğini aktardı.
Küçükkaya, kendisine gelen bilgileri yalnızca teyit etmeye çalıştığını iddia ederek, "Ben bilgileri satmadım, amacım araştırmak ve gözlemlemekti. Bana kanunsuz gibi gelmedi. Bugüne kadar hiçbir kamu çalışanına rüşvetle bilgi toplamadım. Kamusal alanlarda takip yapıyoruz. 'Nereye gitti, ne yapıyor, kimle oturup kalkıyor?' buna bakıyoruz. Hatamı kabul ediyorum ama hatamın karşılığında hiç kimseye zarar vermedim" diye konuştu.
İsrail'de istihbarat eğitimi almadığını öne süren Küçükkaya, sorgu aşamasında telkinlerle dosyanın "casusluk" suçuna dönüştürülmeye çalışıldığını savundu.
Firari sanık Serkan Özdemirci'yle 2018'de telefonla görüştüğünde kendisini tercüman olarak tanıttığını aktaran Küçükkaya, "2019'un sonunda bu şahıs FETÖ'cü ilan edilmiş. Yüz yüze görüşmedim, telefonla iletişim kurduk. Benden kötü bir şey istemedikleri sürece beni arayan kişilerin kim olduğunu araştırmıyorum" dedi.
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayhan Şen ve Emre Birtürk'ün tahliyesine hükmetti.
Heyet, MİT'e yazı yazılarak mağdurlara ait olduğu iddia edilen bilgilerin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veya yabancı bir devletin güvenliği ya da iç-dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler"den olup olmadığına ilişkin rapor hazırlatılmasının istenmesini kararlaştırdı.
Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 228 sayfalık iddianamede, "Taner Sezgin" takma adını kullanan sanık Selçuk Küçükkaya'nın, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemir aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu anlatılıyor.
Özdemirci'nin sanık Küçükkaya'dan Türkiye'deki 3 ayrı şirketin ticari sır niteliğindeki verileri ile sahiplerinin kişisel bilgilerini araştırıp raporlaması yönünde talepte bulunduğu aktarılan iddianamede, sanık Cengiz Çalışkan'ın telefonunda bulunan "Üçüncü Göz Uzman Kadrosu" isimli grupta sanıklar Ayhan Şen, Canan Çalışkan, Selçuk Küçükkaya ve Tolga Çalışkan'ın yer aldığı belirtiliyor.
Küçükkaya'nın, İsrail istihbaratı mensuplarından olan ve gerçek kimlikleri belirlenemeyen Hose-Jorge Satia, Thomas Alfonso ve Raul ismiyle kendisini tanıtan kişilerle şifreli haberleşme yöntemleri kullanıp irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, bu kişilerin kendilerini Singapur, Asya ve Avrupa merkezli yatırım, danışmanlık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren "Asia Angels" adlı şirketin çalışanları olarak gösterdikleri ifade ediliyor.
İddianamede, sanıkların istenilen şirkete ait bazı bilgileri elde edip raporlayarak bunları İsrail istihbaratı mensuplarından Thomas Alfonso'ya aktardığı anlatılıyor.
İddianamede, sanıklar Selçuk Küçükkaya, Serkan Özdemirci, Cengiz Çalışkan, Musa Kuş, Ayhan Şen, Canan Çalışkan, Cenk Demirci, Fatma Birtürk, Cenk Birtürk, Emre Birtürk, Mehmet Çörekçi, Serihan Bal, Ceyhan Önen, Tolga Çalışkan, Emine Tuğba Özdemir, Melis Doğrular ve Nazan Birtürk'ün, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
TÜRKİYE
MİT operasyonuyla yakalanmıştı: Mossad'a çalıştığını itiraf etti, aldığı talimatı açıkladı
25 Eylül, 08:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала