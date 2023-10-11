https://sputniknews.com.tr/20231011/iranli-uzman-jelalzadeh-hamasin-israil-operasyonunun-bolge-disinda-da-sonuclari-olacak-1076219164.html

İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak

İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak

İranlı uluslararası politika uzmanı Mojtaba Jelalzadeh, Hamas-İsrail çatışmasının bölge dışında da sonuçları olacağını, örneğin ABD ve İran arasındaki güven... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T02:55+0300

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Jelalzadeh, Sputnik’e açıklamasında, Hamas-İsrail çatışmasının yol açacağı sonuçları değerlendirdi.“Hamas’ın İsrail’e yönelik Al-Aksa Fırtınası operasyonunun Filistin dışında da sonuçları olacak” diyen İranlı uzman, “Örneğin ABD ve İran arasındaki ilişkilerde güven eksikliği artacak” ifadesini kullandı.Jelalzadeh, “İran ve ABD daha önce esir değişimi ve İran’a ait varlıkların iadesi konusunda resmi olmayan anlaşmalara varmıştı. Lakin son olaylar göz önüne alındığında, iki ülke arasında bu konulardaki işbirliği kısıtlı olacak” ifadesini kullandı.İran’ın, Filistin halkına verdiği desteğe rağmen, Filistin-İsrail çatışmasına doğrudan katılım olasılığının çok küçük olduğunu kaydeden uzman, “Batı ülkeleri, çatışmanın yayılmasını ve İsrail’in yok edilmesini önlemek için her şey yapacak. Şu unutulmamalı ki, İsrail’i muhafaza etmek ABD’nin stratejik hedeflerinden biri. Ortadoğu’da yaşanan gerilim, Çin ve Rusya gibi ülkelerin bölgede daha aktif rol almasına yol açacak. Bu da Batı’nın politikasına aykırı” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231011/lavrov-ortadoguda-yasanan-sorunlardan-abdyi-sorumlu-tuttu-1076219073.html

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