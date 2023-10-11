https://sputniknews.com.tr/20231011/irak-basbakani-kerkuk-ceyhan-hattindan-turkiyeye-sevkiyati-baslatmaya-hazir-olduklarini-belirtti-1076252624.html
Irak Başbakanı, Kerkük-Ceyhan Hattı'ndan Türkiye’ye sevkiyatı başlatmaya hazır olduklarını belirtti
Irak Başbakanı, Kerkük-Ceyhan Hattı'ndan Türkiye’ye sevkiyatı başlatmaya hazır olduklarını belirtti
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı tekrar faaliyete geçirmeye hazır olduklarını bildirdi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T20:23+0300
2023-10-11T20:23+0300
2023-10-11T20:23+0300
dünya
irak
irak
ortadoğu
türkiye
ceyhan
kerkük-ceyhan petrol boru hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076252464_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_01bf2becc26d0a30221cbfface9f75bb.jpg
Sudani, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası’nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden sevkiyatın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Sudani, "Ancak yakın zamanda belirli teknik denetimler yapıldı ve bu da boru hattının hazır olduğunu gösterdi. Hükûmet de sevkiyatı tekrar başlatmaya hazır. Türk ortaklardan da buna ilişkin bilgilendirmeyi aldık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20190703/kerkuk-ceyhan-boru-hattinda-pes-pese-patlamalar-meydana-geldi-1039554086.html
irak
irak
ceyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076252464_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_93ac716dbb8a716412cd852da7b0f1b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, irak, ortadoğu, türkiye, ceyhan, kerkük-ceyhan petrol boru hattı
irak, irak, ortadoğu, türkiye, ceyhan, kerkük-ceyhan petrol boru hattı
Irak Başbakanı, Kerkük-Ceyhan Hattı'ndan Türkiye’ye sevkiyatı başlatmaya hazır olduklarını belirtti
Abone ol
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı tekrar faaliyete geçirmeye hazır olduklarını bildirdi.
Sudani, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası’nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.
Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden sevkiyatın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Sudani, "Ancak yakın zamanda belirli teknik denetimler yapıldı ve bu da boru hattının hazır olduğunu gösterdi. Hükûmet de sevkiyatı tekrar başlatmaya hazır. Türk ortaklardan da buna ilişkin bilgilendirmeyi aldık" dedi.