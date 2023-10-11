https://sputniknews.com.tr/20231011/ingilterede-havaalaninda-yangin-ucuslar-durduruldu-1076243262.html

İngiltere'de havaalanında yangın: Uçuşlar durduruldu

İngiltere'de havaalanında yangın: Uçuşlar durduruldu

İngiltere'de Luton Havaalanı'ndaki otoparkta bir araçta çıkan yangın, diğer katlara yayıldı. Otoparkta kısmi çökme meydana gelirken, tüm uçuşlar durduruldu. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

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luton

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İngiltere'nin Luton kentindeki havalaalanında çok katlı otoparkın üçüncü katındaki bir araçta yangın çıktı.Çıkan yangın otoparkın diğer katlarına sıçradı.Yetkililer, yangına 15 itfaiye aracı, 3 hava aracı ve 100'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini belirtti.Otoparkta yangın sırasında bin 500'den fazla aracın bulunduğunu söyleyen Hopkinson, otoparkta kısmi çökme meydana geldiğini, bin 200 aracın hasar gördüğüne inanıldığını aktardı.

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