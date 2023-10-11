https://sputniknews.com.tr/20231011/ingilterede-havaalaninda-yangin-ucuslar-durduruldu-1076243262.html
İngiltere'de havaalanında yangın: Uçuşlar durduruldu
İngiltere'de havaalanında yangın: Uçuşlar durduruldu
İngiltere'de Luton Havaalanı'ndaki otoparkta bir araçta çıkan yangın, diğer katlara yayıldı. Otoparkta kısmi çökme meydana gelirken, tüm uçuşlar durduruldu. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T16:20+0300
2023-10-11T16:20+0300
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ingiltere
havaalanı
uçuş
luton
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İngiltere'nin Luton kentindeki havalaalanında çok katlı otoparkın üçüncü katındaki bir araçta yangın çıktı.Çıkan yangın otoparkın diğer katlarına sıçradı.Yetkililer, yangına 15 itfaiye aracı, 3 hava aracı ve 100'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini belirtti.Otoparkta yangın sırasında bin 500'den fazla aracın bulunduğunu söyleyen Hopkinson, otoparkta kısmi çökme meydana geldiğini, bin 200 aracın hasar gördüğüne inanıldığını aktardı.
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İngiltere'de Havaalanında yangın
İngiltere'de Havaalanında yangın
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video, ingiltere, havaalanı, uçuş, luton, видео
İngiltere'de havaalanında yangın: Uçuşlar durduruldu
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İngiltere'de Luton Havaalanı'ndaki otoparkta bir araçta çıkan yangın, diğer katlara yayıldı. Otoparkta kısmi çökme meydana gelirken, tüm uçuşlar durduruldu.
İngiltere'nin Luton kentindeki havalaalanında çok katlı otoparkın üçüncü katındaki bir araçta yangın çıktı.
Çıkan yangın otoparkın diğer katlarına sıçradı.
Yetkililer, yangına 15 itfaiye aracı, 3 hava aracı ve 100'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini belirtti.
Otoparkta yangın sırasında bin 500'den fazla aracın bulunduğunu söyleyen Hopkinson, otoparkta kısmi çökme meydana geldiğini, bin 200 aracın hasar gördüğüne inanıldığını aktardı.