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Hande Yener'den 'vize reddi' iddialarına yanıt
Hande Yener'den 'vize reddi' iddialarına yanıt
Hande Yener, Fenerbahçe USA Derneği’nin ABD’deki balosunda vereceği konsere vize reddi aldığı için gidemediği iddialarına yanıt verdi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T09:36+0300
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hande yener
vize
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İddiaya göre; şarkıcı Hande Yener daha önce turist vizesiyle ABD’ye girdi ve burada konser verdi. Ancak vergi ödemedi. Bu nedenle de yeni vize alamadı.Hürriyet'in haberine göre, bu iddiaları yalanlayan şarkıcı, red almadığını, vize başvuru sonucunun yetişmemesi nedeniyle konsere gidemediğini açıkladı.Yener’in geçen yıl verdiği ABD konseri için aldığı çalışma izni vizesinin belgesi de ortaya çıktı.Şarkıcının 2022 yılında ABD’ye konser için ‘EAC2217651422 numaralı-04/01/2022 tarihli’ çalışma izni vizesi belgesiyle gittiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/fenerbahcenin-abddeki-etkinliginde-konser-verecekti-hande-yener-vize-alamadi-1076137807.html
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hande yener, vize, abd
hande yener, vize, abd

Hande Yener'den 'vize reddi' iddialarına yanıt

09:36 11.10.2023
© TwitterHande Yener
Hande Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© Twitter
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Hande Yener, Fenerbahçe USA Derneği’nin ABD’deki balosunda vereceği konsere vize reddi aldığı için gidemediği iddialarına yanıt verdi.
İddiaya göre; şarkıcı Hande Yener daha önce turist vizesiyle ABD’ye girdi ve burada konser verdi. Ancak vergi ödemedi. Bu nedenle de yeni vize alamadı.
Hürriyet'in haberine göre, bu iddiaları yalanlayan şarkıcı, red almadığını, vize başvuru sonucunun yetişmemesi nedeniyle konsere gidemediğini açıkladı.
Yener’in geçen yıl verdiği ABD konseri için aldığı çalışma izni vizesinin belgesi de ortaya çıktı.
Şarkıcının 2022 yılında ABD’ye konser için ‘EAC2217651422 numaralı-04/01/2022 tarihli’ çalışma izni vizesi belgesiyle gittiği öğrenildi.
Hande Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2023
YAŞAM
Fenerbahçe’nin ABD’deki etkinliğinde konser verecekti: Hande Yener vize alamadı
8 Ekim, 11:44
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