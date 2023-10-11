https://sputniknews.com.tr/20231011/erdogandan-otomotiv-fiyatlarina-iliskin-mesaj-1076238206.html
Erdoğan'dan otomotiv fiyatlarına ilişkin mesaj
Erdoğan'dan otomotiv fiyatlarına ilişkin mesaj
Erdoğan, Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında "Vatandaşın lokmasına kast eden açgözlülerle karşılaştık. Otomobil fiyatlarından başlayarak... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T14:53+0300
2023-10-11T14:53+0300
2023-10-11T15:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
tüketici
fahiş fiyat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, tüketici, fahiş fiyat
recep tayyip erdoğan, ak parti, tüketici, fahiş fiyat
Erdoğan'dan otomotiv fiyatlarına ilişkin mesaj
14:53 11.10.2023 (güncellendi: 15:07 11.10.2023) Abone ol
Erdoğan, Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında "Vatandaşın lokmasına kast eden açgözlülerle karşılaştık. Otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda mesafe aldık. " dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Ortada ekonomik gerekçe ile açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına kast eden açgözlülerle karşılaştık. Otomobil fiyatlarından
başlayarak birçok alanda mesafe aldık. Otomotivdeki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Konut ve kira sektöründe fahiş fiyat artışına ağır yaptırım uygulayacağız.
Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız.
Tüketicilerimizin haklarını bilmesi ve kullanması önem
arz ediyor.
Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız