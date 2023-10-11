Erdoğan'dan otomotiv fiyatlarına ilişkin mesaj

Ortada ekonomik gerekçe ile açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına kast eden açgözlülerle karşılaştık.başlayarak birçok alanda mesafe aldık. Otomotivdeki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Konut ve kira sektöründe fahiş fiyat artışına ağır yaptırım uygulayacağız.