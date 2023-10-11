https://sputniknews.com.tr/20231011/erdogandan-ittifak-mesaji-iyi-parti-de-ayni-sekilde-katilmak-isteyen-herkese-kapimiz-acik-1076235928.html
Erdoğan'dan ittifak mesajı: 'İYİ Parti de aynı şekilde, katılmak isteyen herkese kapımız açık'
Erdoğan'dan ittifak mesajı: 'İYİ Parti de aynı şekilde, katılmak isteyen herkese kapımız açık'
Erdoğan, CHP'nin tezkere açıklamasına ilişkin "Cumhur İttifakı olarak evet diyoruz. Her ikimizin oyları parlamentoda bu işi çözer" dedi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T13:55+0300
2023-10-11T13:55+0300
2023-10-11T14:21+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan Meclis'teki grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak evet diyoruz. Her ikimizin oyları parlamentoda bu işi çözer" dedi.İttifak çağrısının kime yönelik olduğuna ilişkin ise Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık, İYİ Parti de aynı şekilde" dedi.
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan'dan ittifak mesajı: 'İYİ Parti de aynı şekilde, katılmak isteyen herkese kapımız açık'
13:55 11.10.2023 (güncellendi: 14:21 11.10.2023) Abone ol
Erdoğan, CHP'nin tezkere açıklamasına ilişkin "Cumhur İttifakı olarak evet diyoruz. Her ikimizin oyları parlamentoda bu işi çözer" dedi.
Erdoğan Meclis'teki grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak evet diyoruz. Her ikimizin oyları parlamentoda bu işi çözer" dedi.
İttifak çağrısının kime yönelik olduğuna ilişkin ise Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık, İYİ Parti de aynı şekilde" dedi.