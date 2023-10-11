https://sputniknews.com.tr/20231011/emniyet-uyardi-bu-linklere-tiklamayin-1076226054.html
Emniyet uyardı: 'Bu linklere tıklamayın'
Emniyet uyardı: 'Bu linklere tıklamayın'
Emniyet kullanıcıların, internet ve sosyal medya platformlarını güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için "sahte sitelere" karşı uyarıldı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T09:58+0300
2023-10-11T09:58+0300
2023-10-11T09:58+0300
yaşam
internet
emniyet
internet sitesi
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, internet kullanıcılarını "sahte sitelere" karşı uyardı. Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/siber-ekiplerden-deep-web-devriyesi-diyarbakirda-orgutlu-20-hacker-yakalandi-1069610568.html
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internet, emniyet, internet sitesi
internet, emniyet, internet sitesi
Emniyet uyardı: 'Bu linklere tıklamayın'
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Emniyet kullanıcıların, internet ve sosyal medya platformlarını güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için "sahte sitelere" karşı uyarıldı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, internet kullanıcılarını "sahte sitelere" karşı uyardı.
Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.
Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi.