Emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum: Meclis'e ne zaman gelecek, kimler faydalanacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
19:56
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
20:35
1 dk
SESLİ HABER
'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231011/emekliye-5-bin-tl-ikramiyede-son-durum-ne-zaman-meclise-gelecek-kimler-yararlanacak-1076220062.html
Emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum: Meclis'e ne zaman gelecek, kimler faydalanacak?
Emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum: Meclis'e ne zaman gelecek, kimler faydalanacak?
Emekli maaş zammı gelişmeleri, kabine toplantısı sonrası milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T05:45+0300
2023-10-11T05:46+0300
ekonomi
meclis
emekli
emekli ikramiyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074733396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_16b5800b2e16b98998d1d67e97f457a2.jpg
Emekliye tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye düzenlemesinin Meclis’in gündemine ne zaman geleceği merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisi yılbaşı öncesi ek zamma yönelik çalışmalara kilitlenirken, emekli maaşları geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. Peki, emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi ne zaman Meclis'e geliyor?Bakan Işıkhan tarih verdiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Bakanlık olarak 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Işıkhan, "Yarın (bu) sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" dedi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasal sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. "Cumhurbaşkanı'nın dün açıkladığı emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin bu torbaya girme ihtimali var mı?" sorusuna Güler, "Var. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Tahmin ediyorum bu teklifte, emeklilerimize yönelik olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesine dair önergemiz de yarın için hazırlanır. Bu teklifimizin de görüşmeleri sırasında komisyonlarda madde ihdasıyla teklif içerisinde yer almasını değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek?5 bin liralık ikramiyenin kimlere verileceği merak edildi. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak. Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3 bin 750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2 bin 500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231011/bakan-isikhan-emeklilere-yapilacak-5-bin-liralik-odemeyle-ilgili-onergeyi-bugun-meclise-sunacagiz-1076217674.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074733396_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0fd57c229c3b33bb1b6399ea1e266b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emeklilere 5 bin tl, emekli zammı, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli maaşı zammı, 29 ekim emekli ikramiyesi, emekliye 5 bin tl, emekli maaşı ikramiyesi, 5 bin tl emekliye maaşı ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiye kimler yararlanacak, emeklilere ek zam yapıldı mı, emekli haberleri, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek?
emeklilere 5 bin tl, emekli zammı, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli maaşı zammı, 29 ekim emekli ikramiyesi, emekliye 5 bin tl, emekli maaşı ikramiyesi, 5 bin tl emekliye maaşı ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiye kimler yararlanacak, emeklilere ek zam yapıldı mı, emekli haberleri, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek?

Emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum: Meclis'e ne zaman gelecek, kimler faydalanacak?

05:45 11.10.2023 (güncellendi: 05:46 11.10.2023)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Emekli maaş zammı gelişmeleri, kabine toplantısı sonrası milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik bir defaya mahsus 5 bin TL ödeneceğini duyurdu. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrası ikramiye düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği sorgulanıyor.
Emekliye tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye düzenlemesinin Meclis’in gündemine ne zaman geleceği merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisi yılbaşı öncesi ek zamma yönelik çalışmalara kilitlenirken, emekli maaşları geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. Peki, emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi ne zaman Meclis'e geliyor?

Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Bakanlık olarak 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Işıkhan, "Yarın (bu) sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasal sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. "Cumhurbaşkanı'nın dün açıkladığı emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin bu torbaya girme ihtimali var mı?" sorusuna Güler, "Var. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Tahmin ediyorum bu teklifte, emeklilerimize yönelik olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesine dair önergemiz de yarın için hazırlanır. Bu teklifimizin de görüşmeleri sırasında komisyonlarda madde ihdasıyla teklif içerisinde yer almasını değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek?

5 bin liralık ikramiyenin kimlere verileceği merak edildi. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?
Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak. Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.
Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3 bin 750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2 bin 500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
TÜRKİYE
Bakan Işıkhan: Emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergeyi bugün Meclis'e sunacağız
01:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала