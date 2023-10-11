https://sputniknews.com.tr/20231011/emekliye-5-bin-tl-ikramiyede-son-durum-ne-zaman-meclise-gelecek-kimler-yararlanacak-1076220062.html

Emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum: Meclis'e ne zaman gelecek, kimler faydalanacak?

Emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum: Meclis'e ne zaman gelecek, kimler faydalanacak?

Emekli maaş zammı gelişmeleri, kabine toplantısı sonrası milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T05:45+0300

2023-10-11T05:45+0300

2023-10-11T05:46+0300

ekonomi

meclis

emekli

emekli ikramiyesi

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Emekliye tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye düzenlemesinin Meclis’in gündemine ne zaman geleceği merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisi yılbaşı öncesi ek zamma yönelik çalışmalara kilitlenirken, emekli maaşları geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. Peki, emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi ne zaman Meclis'e geliyor?Bakan Işıkhan tarih verdiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Bakanlık olarak 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Işıkhan, "Yarın (bu) sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" dedi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasal sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. "Cumhurbaşkanı'nın dün açıkladığı emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin bu torbaya girme ihtimali var mı?" sorusuna Güler, "Var. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Tahmin ediyorum bu teklifte, emeklilerimize yönelik olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesine dair önergemiz de yarın için hazırlanır. Bu teklifimizin de görüşmeleri sırasında komisyonlarda madde ihdasıyla teklif içerisinde yer almasını değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek?5 bin liralık ikramiyenin kimlere verileceği merak edildi. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak. Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3 bin 750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2 bin 500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231011/bakan-isikhan-emeklilere-yapilacak-5-bin-liralik-odemeyle-ilgili-onergeyi-bugun-meclise-sunacagiz-1076217674.html

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