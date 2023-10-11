https://sputniknews.com.tr/20231011/dolar-ve-eurod-son-durum-ne-1076224587.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7290 liradan, euro 29,3960 liradan güne başladı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T09:25+0300

2023-10-11T09:25+0300

2023-10-11T09:25+0300

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Serbest piyasada 27,7270 liradan alınan dolar, 27,7290 liradan satılıyor. 29,3940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,7280 lira, euronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 658 lira, çeyrek altın 2 bin 686 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 713 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1860 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.442 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.15 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.15 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.090 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231010/dolarda-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1076184671.html

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