https://sputniknews.com.tr/20231011/dolar-ve-eurod-son-durum-ne-1076224587.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,7290 liradan, euro 29,3960 liradan güne başladı. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T09:25+0300
2023-10-11T09:25+0300
2023-10-11T09:25+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 27,7270 liradan alınan dolar, 27,7290 liradan satılıyor. 29,3940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,7280 lira, euronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 658 lira, çeyrek altın 2 bin 686 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 713 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1860 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.442 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.15 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.15 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.090 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231010/dolarda-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1076184671.html
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dolar kaç tl,dolar ne kadar oldu,euro ne kadar,çeyrak altın fiyatları,gram ne kadar
dolar kaç tl,dolar ne kadar oldu,euro ne kadar,çeyrak altın fiyatları,gram ne kadar
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,7290 liradan, euro 29,3960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,7270 liradan alınan dolar, 27,7290 liradan satılıyor. 29,3940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,7280 lira, euronun satış fiyatı ise 29,3960 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 658 lira, çeyrek altın 2 bin 686 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 713 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1860 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.442 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 88.15 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.15 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27.090 dolar seviyesinde.