https://sputniknews.com.tr/20231011/borsa-istanbuldan-yatirimcilari-korumak-icin-yeni-adim-1076225514.html

Borsa İstanbul'dan yatırımcıları korumak için yeni adım

Borsa İstanbul'dan yatırımcıları korumak için yeni adım

Borsa İstanbul, hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7,5 milyonu aşan yatırımcısını da korumaya yönelik önemli... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T09:46+0300

2023-10-11T09:46+0300

2023-10-11T09:46+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

ekonomi

yatırımcı

sermaye

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Borsa İstanbul, hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7,5 milyonu aşan yatırımcısını da korumaya yönelik önemli adımlar atıyor.Borsa İstanbul, büyümelerinin finansmanını halka arz yoluyla sağlayabilmeleri için şirketlere destek veriyor. Bu kapsamda, birçok şirket ziyaret edilerek ve toplantılar yapılarak Borsa'ya davet edildi.Son 3 yılda Borsa'da130 şirket işlem görmeye başladı ve toplam 93 milyar lira kaynak sağlandı. Arz tarafındaki bu büyümeyle birlikte talep tarafında da artış yaşanıyor.Borsa İstanbul, hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7,5 milyonu aşan yatırımcısını da korumaya yönelik önemli adımlar atıyor.Söz konusu adımlarSöz konusu adımlardan biri, Borsa pazarlarında uygulanmakta olan pazarlar arası geçiş değerlendirme kriterlerine ilişkin parametrelerde yapılan güncellemeler ile bazı şirketlerin paylarının daha sıkı işlem esaslarıyla işlem görmesi için düzenlemeler yapılması oldu.Daha etkin bir fiyat oluşumunu sağlamaya yönelik olarak açılış seansında piyasa emri iletilmesi imkanı getirildi. Ayrıca emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine izin verildi. Bu değişikliklerle seansın bu bölümüne daha fazla yatırımcının katılması yoluyla açılış fiyatına yansıyan bilgi akışının artırılması hedefleniyor.Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat edilmeliÖzellikle yoğun talep olan halka arz payları başta olmak üzere gözetim faaliyetleri kapsamında daha proaktif önlemler alınıyor. Bu sayede şirket paylarının fiyatlarında volatilite yaşanması durumunda alınan tedbirlerle işlem esasları sıkılaştırılmakta, sermaye piyasası paydaşları ve yatırımcılar nezdinde farkındalık oluşturulmakta. Bu kapsamda, Borsa İstanbul, 2023 yılında pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uyguladı.Bunların yanında Borsa İstanbul, özellikle gençlere ulaşmak için resmi internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında, hem yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmek amacıyla hem de sosyal medya tuzaklarına, söylenti ve manipülasyonlara karşı bilgilendirici, eğitici ve uyarıcı içerikte videolar yayınlıyor.Borsaya olan ilginin artmasıyla özellikle sosyal medyada görülen bilgi kirliliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Yatırımcıların, işlem gören şirketlerle ilgili sağlıklı bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden erişmesi (www.kap.org.tr) gerektiği belirtilirken, yatırım süresi boyunca şirket açıklamalarının, özellikle sermaye artırımları veya temettü ödemelerine ilişkin duyuruların mutlaka KAP üzerinden takip edilmesi öneriliyor.Yatırımcılara; finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını, sosyal medyaya itibar etmemelerini, aracı kurumların yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini, aracı kurum uzmanlarının araştırma raporlarını okumalarını tavsiye eden Borsa İstanbul, bir yandan sermaye piyasalarının büyümesine katkı sağlarken bir yandan da yatırımcılarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapıyor, tedbirler alıyor, yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyini artırmaya çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231009/eylulde-en-cok-borsa-kazandirdi-1076160174.html

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borsa, borsa istanbul, ekonomi, yatırımcı, sermaye