https://sputniknews.com.tr/20231011/bakan-tekin-duzenlemeyi-isaret-etti-ara-tatil-kalkacak-mi-1076230985.html
Bakan Tekin düzenlemeyi işaret etti: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin düzenlemeyi işaret etti: Ara tatil kalkacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T12:00+0300
2023-10-11T12:00+0300
2023-10-11T12:00+0300
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meb
Bakan Tekin düzenlemeyi işaret etti: Ara tatil kalkacak mı?
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Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi.