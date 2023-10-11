https://sputniknews.com.tr/20231011/bakan-isikhandan-emekli-ikramiyelerine-iliskin-aciklama-1076231986.html

Bakan Işıkhan'dan 'çalışan emekliye ikramiye' açıklaması: Son noktayı koydu

Bakan Işıkhan'dan 'çalışan emekliye ikramiye' açıklaması: Son noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, düzenlemenin tamamlandığını... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T12:15+0300

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ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların takip ettiği emekliye 5 bin lira ikramiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231011/5-bin-lira-ikramiyede-tum-merak-edilenler-10-soru-yanit-buldu-1076223190.html

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