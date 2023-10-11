https://sputniknews.com.tr/20231011/bakan-isikhandan-emekli-ikramiyelerine-iliskin-aciklama-1076231986.html
Bakan Işıkhan'dan 'çalışan emekliye ikramiye' açıklaması: Son noktayı koydu
Bakan Işıkhan'dan 'çalışan emekliye ikramiye' açıklaması: Son noktayı koydu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, düzenlemenin tamamlandığını... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T12:15+0300
2023-10-11T12:15+0300
2023-10-11T12:48+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların takip ettiği emekliye 5 bin lira ikramiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231011/5-bin-lira-ikramiyede-tum-merak-edilenler-10-soru-yanit-buldu-1076223190.html
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çalışan emekli ikramiye, emekliye 5 bin tl ikramiye, emekliye ikramiye, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekliye 5 bin lira
çalışan emekli ikramiye, emekliye 5 bin tl ikramiye, emekliye ikramiye, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekliye 5 bin lira
Bakan Işıkhan'dan 'çalışan emekliye ikramiye' açıklaması: Son noktayı koydu
12:15 11.10.2023 (güncellendi: 12:48 11.10.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, düzenlemenin tamamlandığını bildirerek, "Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların takip ettiği emekliye 5 bin lira ikramiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil" diye konuştu.