https://sputniknews.com.tr/20231011/aliyev-baku-ve-erivan-arasindaki-dogrudan-muzakereler-rusyanin-arabuluculuguna-alternatif-olabilir-1076236538.html
Aliyev: Bakü ve Erivan arasındaki doğrudan müzakereler Rusya'nın arabuluculuğuna alternatif olabilir
Aliyev: Bakü ve Erivan arasındaki doğrudan müzakereler Rusya'nın arabuluculuğuna alternatif olabilir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni tarafının karşı çıkması halinde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Rusya olmaksızın doğrudan... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T23:45+0300
2023-10-11T23:45+0300
2023-10-11T23:45+0300
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Bağımsız Devletler Topluluğu Üyesi Ülkelerin Güvenlik Organları ve Özel Servis Başkanları Konseyi'nin 53. Oturumu'nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın Rusya'nın arabuluculuğunu reddetmesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında doğrudan müzakerelerin bir alternatif haline gelebileceğini belirtti.Aliyev açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231008/ilham-aliyev-guney-kafkasyadaki-yeni-catismanin-sorumlusu-fransa-olabilir--1076132111.html
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ilham aliyev, azerbaycan, ermenistan, rusya, arabuluculuk, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ
ilham aliyev, azerbaycan, ermenistan, rusya, arabuluculuk, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ
Aliyev: Bakü ve Erivan arasındaki doğrudan müzakereler Rusya'nın arabuluculuğuna alternatif olabilir
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni tarafının karşı çıkması halinde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Rusya olmaksızın doğrudan görüşmeler yapılabileceğini belirtti.
Bağımsız Devletler Topluluğu Üyesi Ülkelerin Güvenlik Organları ve Özel Servis Başkanları Konseyi'nin 53. Oturumu'nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın Rusya'nın arabuluculuğunu reddetmesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında doğrudan müzakerelerin bir alternatif haline gelebileceğini belirtti.
Aliyev açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine gelince, biz bunu yapmaya hazırız. Bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Rusya Federasyonu'nun arabuluculuğunun Ermeni tarafınca reddedilmesi halinde, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında doğrudan müzakerelerin bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Diğer tüm girişimler, Azerbaycan'a değil ama hakikate ve uluslararası hukuka hizmet etmeyi teklif eden ülkelerin tutumlarını dikkate alarak tarafımızdan analiz edilecektir.