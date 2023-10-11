Aliyev: Bakü ve Erivan arasındaki doğrudan müzakereler Rusya'nın arabuluculuğuna alternatif olabilir

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine gelince, biz bunu yapmaya hazırız. Bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Rusya Federasyonu'nun arabuluculuğunun Ermeni tarafınca reddedilmesi halinde, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında doğrudan müzakerelerin bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Diğer tüm girişimler, Azerbaycan'a değil ama hakikate ve uluslararası hukuka hizmet etmeyi teklif eden ülkelerin tutumlarını dikkate alarak tarafımızdan analiz edilecektir.