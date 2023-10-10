https://sputniknews.com.tr/20231010/vergi-ceza-harc-ve-ek-mtvye-ara-zam-geldi-iddiasina-iliskin-aciklama-1076197003.html

'Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi' iddiasına ilişkin açıklama

'Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi' iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:27+0300

2023-10-10T14:27+0300

2023-10-10T14:27+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

dezenformasyon

zam

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Merkezden yapılan açıklamada, her yılın kasım ayında Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen yeniden değerleme oranının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının şimdiden belirlenmesi ve duyurulmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Sputnik Türkiye

iletişim başkanlığı, dezenformasyon, zam