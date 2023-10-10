https://sputniknews.com.tr/20231010/uefa-kararini-acikladi-euro-2032-resmen-turkiye-ve-italyada-1076192487.html
UEFA kararını açıkladı: EURO 2032 resmen Türkiye ve İtalya'da
UEFA kararını açıkladı: EURO 2032 resmen Türkiye ve İtalya'da
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) Türkiye ile İtalya ortaklaşa düzenleyecek. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T13:10+0300
2023-10-10T13:10+0300
2023-10-10T13:10+0300
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avrupa futbol şampiyonası
avrupa futbol şampiyonası
UEFA kararını açıkladı: EURO 2032 resmen Türkiye ve İtalya'da
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Ayrıntılar geliyor
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) Türkiye ile İtalya ortaklaşa düzenleyecek.