https://sputniknews.com.tr/20231010/tbmmde-koltuk-krizi-bahceli-devreye-girdi-1076206397.html

TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi

TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi

Saadet Partisi Grubu'nun, TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü; Saadet Partisine... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T17:01+0300

2023-10-10T17:01+0300

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politika

tbmm

saadet partisi

mhp

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.Genel Kurulda, kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturdu. TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek, "Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız." diye konuştu.Devlet Bahçeli devreye girdiTBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.Karaca, birleşimin açılmasıyla "Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisinin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir." dedi.Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek, "Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/saadet-partisi-ile-gelecek-partisi-anlasti-mecliste-yeni-grup-kuruluyor-1073218826.html

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