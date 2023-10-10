https://sputniknews.com.tr/20231010/tbmmde-koltuk-krizi-bahceli-devreye-girdi-1076206397.html
TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi
TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi
Saadet Partisi Grubu'nun, TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü; Saadet Partisine... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T17:01+0300
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politika
tbmm
saadet partisi
mhp
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.Genel Kurulda, kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturdu. TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek, "Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız." diye konuştu.Devlet Bahçeli devreye girdiTBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.Karaca, birleşimin açılmasıyla "Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisinin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir." dedi.Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek, "Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/saadet-partisi-ile-gelecek-partisi-anlasti-mecliste-yeni-grup-kuruluyor-1073218826.html
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tbmm, saadet partisi, mhp
tbmm, saadet partisi, mhp
TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi
17:01 10.10.2023 (güncellendi: 17:11 10.10.2023) Abone ol
Saadet Partisi Grubu'nun, TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü; Saadet Partisine, MHP'nin oturduğu ön sıradaki 4 koltuktan ikisi verildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturdu. TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.
Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek, "Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız." diye konuştu.
Devlet Bahçeli devreye girdi
TBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.
Karaca, birleşimin açılmasıyla "Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisinin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir." dedi.
Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:
"Genel Kurulunda ön tarafta 12 sırası bulunan AK Parti'den bir anlayış bekliyorduk. Diğer bütün partilerin ön tarafta sadece 4 koltuğu var. Bu krizle ilgili bugün bir toplantı icra edilmiş oldu. MHP'nin Grup Başkanvekili, sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerine bir talimatı olduğunu, bu sorun çözülemiyorsa MHP olarak kendilerine ön tarafta düşen 4 koltuktan 2 tanesini rızasıyla verebileceklerini ifade ettiler. Biz de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerine nezaketlerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti'deki arkadaşlarımızın da bunu bir not alarak almasını rica ediyoruz."
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek, "Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.