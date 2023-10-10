TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Prof. Ünal: İsrail’e bu kadar ağır zayiat verdirdiğinizde hiçbir hükümet bu işi sineye çekemez
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
88 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:29
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:32
2 dk
SESLİ HABER
AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı
19:41
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
20:19
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231010/tbmmde-koltuk-krizi-bahceli-devreye-girdi-1076206397.html
TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi
TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi
Saadet Partisi Grubu'nun, TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü; Saadet Partisine... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T17:01+0300
2023-10-10T17:11+0300
politika
tbmm
saadet partisi
mhp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076206621_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a52775b71b393f3cc8e25263b094ab80.jpg
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.Genel Kurulda, kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturdu. TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek, "Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız." diye konuştu.Devlet Bahçeli devreye girdiTBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.Karaca, birleşimin açılmasıyla "Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisinin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir." dedi.Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek, "Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/saadet-partisi-ile-gelecek-partisi-anlasti-mecliste-yeni-grup-kuruluyor-1073218826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076206621_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d13c8933e6f65dd99dc7f03afdfb2be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, saadet partisi, mhp
tbmm, saadet partisi, mhp

TBMM'de koltuk krizi: Bahçeli devreye girdi

17:01 10.10.2023 (güncellendi: 17:11 10.10.2023)
© AA / Muhammed Selim Korkutatakoltuk krizi
koltuk krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone olTelegram
Saadet Partisi Grubu'nun, TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü; Saadet Partisine, MHP'nin oturduğu ön sıradaki 4 koltuktan ikisi verildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturdu. TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.
Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek, "Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız." diye konuştu.

Devlet Bahçeli devreye girdi

TBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.
Karaca, birleşimin açılmasıyla "Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisinin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir." dedi.
Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:
"Genel Kurulunda ön tarafta 12 sırası bulunan AK Parti'den bir anlayış bekliyorduk. Diğer bütün partilerin ön tarafta sadece 4 koltuğu var. Bu krizle ilgili bugün bir toplantı icra edilmiş oldu. MHP'nin Grup Başkanvekili, sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerine bir talimatı olduğunu, bu sorun çözülemiyorsa MHP olarak kendilerine ön tarafta düşen 4 koltuktan 2 tanesini rızasıyla verebileceklerini ifade ettiler. Biz de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerine nezaketlerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti'deki arkadaşlarımızın da bunu bir not alarak almasını rica ediyoruz."
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek, "Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
TÜRKİYE
Saadet Partisi ile Gelecek Partisi anlaştı: Meclis'te yeni grup kuruluyor
5 Temmuz, 23:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала