https://sputniknews.com.tr/20231010/sanayi-uretimi-agustosta-azaldi-1076186474.html
Sanayi üretimi ağustosta azaldı
Sanayi üretimi ağustosta azaldı
Sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T10:17+0300
2023-10-10T10:17+0300
2023-10-10T10:35+0300
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Sanayi üretimi ağustosta azaldı
10:17 10.10.2023 (güncellendi: 10:35 10.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.