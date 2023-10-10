https://sputniknews.com.tr/20231010/rusyanin-en-guzel-kadini-belli-oldu--1076199797.html

Rusya'nın en güzel kadını belli oldu

Rusya'nın en güzel kadını belli oldu

Her yıl düzenlenen ve Rusya'nın en güzel kadınlarının yarıştığı Miss Rusya 2023'ün kazananı belli oldu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:59+0300

2023-10-10T14:59+0300

2023-10-10T15:06+0300

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rusya'nın en güzel kızı

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Her yıl merakla beklenen yarışmalardan biri olan Miss Rusya yarışmasının kazananı belli oldu. St. Peterburg şehrinden yarışmaya katılan ve aynı iki üniversite okuyan Margarita Golubeva, yarışmanın galibi olarak 1 milyon ruble kazandı. Golubeva ayrıca uluslararası güzellik yarışması olan Miss Universe'e katılmaya hak kazandı. Yarışmada ikinci sırayı elde eden kişi ise Türklerin yaşadığı Yakutistan'dan bölgesinden gelen Lyubov Khokholova oldu. Tüm Rusya'da izlenen programda, renkli görüntüler ortaya çıktı.

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rusya, miss rusya 2018, eğlence, rusya'nın en güzel kızı, miss turkey