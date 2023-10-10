Rusya'nın en güzel kadını belli oldu

Her yıl merakla beklenen yarışmalardan biri olan Miss Rusya yarışmasının kazananı belli oldu. St. Peterburg şehrinden yarışmaya katılan ve aynı iki üniversite okuyan Margarita Golubeva, yarışmanın galibi olarak 1 milyon ruble kazandı. Golubeva ayrıca uluslararası güzellik yarışması olan Miss Universe'e katılmaya hak kazandı. Yarışmada ikinci sırayı elde eden kişi ise Türklerin yaşadığı Yakutistan'dan bölgesinden gelen Lyubov Khokholova oldu. Tüm Rusya'da izlenen programda, renkli görüntüler ortaya çıktı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
rusya, miss rusya 2018, eğlence, rusya'nın en güzel kızı, miss turkey
rusya, miss rusya 2018, eğlence, rusya'nın en güzel kızı, miss turkey
Her yıl düzenlenen ve Rusya'nın en güzel kadınlarının yarıştığı Miss Rusya 2023'ün kazananı belli oldu.
Her yıl merakla beklenen yarışmalardan biri olan Miss Rusya yarışmasının kazananı belli oldu. St. Peterburg şehrinden yarışmaya katılan ve aynı iki üniversite okuyan Margarita Golubeva, yarışmanın galibi olarak 1 milyon ruble kazandı. Golubeva ayrıca uluslararası güzellik yarışması olan Miss Universe'e katılmaya hak kazandı.