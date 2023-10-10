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https://sputniknews.com.tr/20231010/rusyanin-en-guzel-kadini-belli-oldu--1076199797.html
Rusya'nın en güzel kadını belli oldu
Rusya'nın en güzel kadını belli oldu
Her yıl düzenlenen ve Rusya'nın en güzel kadınlarının yarıştığı Miss Rusya 2023'ün kazananı belli oldu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:59+0300
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yaşam
rusya
miss rusya 2018
eğlence
rusya'nın en güzel kızı
miss turkey
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Her yıl merakla beklenen yarışmalardan biri olan Miss Rusya yarışmasının kazananı belli oldu. St. Peterburg şehrinden yarışmaya katılan ve aynı iki üniversite okuyan Margarita Golubeva, yarışmanın galibi olarak 1 milyon ruble kazandı. Golubeva ayrıca uluslararası güzellik yarışması olan Miss Universe'e katılmaya hak kazandı. Yarışmada ikinci sırayı elde eden kişi ise Türklerin yaşadığı Yakutistan'dan bölgesinden gelen Lyubov Khokholova oldu. Tüm Rusya'da izlenen programda, renkli görüntüler ortaya çıktı.
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rusya, miss rusya 2018, eğlence, rusya'nın en güzel kızı, miss turkey
rusya, miss rusya 2018, eğlence, rusya'nın en güzel kızı, miss turkey

Rusya'nın en güzel kadını belli oldu

14:59 10.10.2023 (güncellendi: 15:06 10.10.2023)
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Her yıl düzenlenen ve Rusya'nın en güzel kadınlarının yarıştığı Miss Rusya 2023'ün kazananı belli oldu.
Her yıl merakla beklenen yarışmalardan biri olan Miss Rusya yarışmasının kazananı belli oldu. St. Peterburg şehrinden yarışmaya katılan ve aynı iki üniversite okuyan Margarita Golubeva, yarışmanın galibi olarak 1 milyon ruble kazandı. Golubeva ayrıca uluslararası güzellik yarışması olan Miss Universe'e katılmaya hak kazandı.
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

Miss Rusya 2023 Birincisi - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

Miss Rusya 2023 Birincisi - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

Miss Rusya 2023 Birincisi - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

Miss Rusya 2023 Birincisi - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

1/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

2/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

3/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

4/4
© Sputnik

Miss Rusya 2023 Birincisi

Yarışmada ikinci sırayı elde eden kişi ise Türklerin yaşadığı Yakutistan'dan bölgesinden gelen Lyubov Khokholova oldu.
© Sputnik

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova - Sputnik Türkiye
2/3

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

© Sputnik

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

1/3
© Sputnik

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

2/3

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

3/3
© Sputnik

Miss Rusya 2023 İkincisi Lyubov Khokholova

Tüm Rusya'da izlenen programda, renkli görüntüler ortaya çıktı.
© Sputnik

Miss Rusya sunucusu ve eski Rusya güzeli

Miss Rusya sunucusu ve eski Rusya güzeli - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik

Miss Rusya sunucusu ve eski Rusya güzeli

© Sputnik

Yarışmada üçüncü sırayı elde eden Elizaveta Dudina

Yarışmada üçüncü sırayı elde eden Elizaveta Dudina - Sputnik Türkiye
2/3
© Sputnik

Yarışmada üçüncü sırayı elde eden Elizaveta Dudina

© Sputnik

Yarışmada duygusal anlar yaşandı

Yarışmada duygusal anlar yaşandı - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik

Yarışmada duygusal anlar yaşandı

1/3
© Sputnik

Miss Rusya sunucusu ve eski Rusya güzeli

2/3
© Sputnik

Yarışmada üçüncü sırayı elde eden Elizaveta Dudina

3/3
© Sputnik

Yarışmada duygusal anlar yaşandı

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