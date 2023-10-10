https://sputniknews.com.tr/20231010/rusya-guvenlik-konseyi-baskan-yardimcisi-medvedev-isid-kiev-rejiminin-geleneksel-ortagi-1076207414.html

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Hamas'ın arkasında Rusya'nın bulunduğu yönündeki iddiasına tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T20:52+0300

2023-10-10T20:52+0300

2023-10-10T20:52+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

ukrayna

ukrayna krizi

işid

vladimir zelenskiy

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Telegram hesabından Zelenskiy'in IŞİD şeyhi gibi tasvir edildiği bir fotoğrafla birlikte paylaşım yapan Medvedev, "Uyuşturucu bağımlılarıyla akıl diliyle konuşmanın, onları beyinlerini kullanmaya çağırmanın bir anlamı yok. Beyinleri yok, beyaz tozun etkisiyle yandı" ifadelerini kullandı."Bundan dolayı şu şekilde cevap vermeliyiz: IŞİD, Ukrayna rejiminin geleneksel bir ortağı ve gezegenin tamamında onun terör görevlerini yerine getiriyor" diye devam eden Medvedev, Ukrayna makamlarının Bandera ideolojisi ile IŞİD ideolojisinin tutumlarının yakınlığını itiraf ettiğinin altını çizdi.IŞİD'in Zelenskiy'in yakın çevresinden düzenli olarak büyük miktarda fon aldığını ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerin NATO sevkiyatlarından çaldığı çeşitli silahların da IŞİD'e gönderildiğini kaydeden Medvedev, "IŞİD üyelerinin Ukrayna bankalarında gizli hesapları var ve gizlice Ukrayna'dan gayrimenkul satın alıyorlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, işid, vladimir zelenskiy