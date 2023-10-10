https://sputniknews.com.tr/20231010/rusya-guvenlik-konseyi-baskan-yardimcisi-medvedev-isid-kiev-rejiminin-geleneksel-ortagi-1076207414.html
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Hamas'ın arkasında Rusya'nın bulunduğu yönündeki iddiasına tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T20:52+0300
2023-10-10T20:52+0300
2023-10-10T20:52+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
ukrayna
ukrayna krizi
işid
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_0:110:2805:1688_1920x0_80_0_0_9d8bf065a72ad00774314576ccd6a866.jpg
Telegram hesabından Zelenskiy'in IŞİD şeyhi gibi tasvir edildiği bir fotoğrafla birlikte paylaşım yapan Medvedev, "Uyuşturucu bağımlılarıyla akıl diliyle konuşmanın, onları beyinlerini kullanmaya çağırmanın bir anlamı yok. Beyinleri yok, beyaz tozun etkisiyle yandı" ifadelerini kullandı."Bundan dolayı şu şekilde cevap vermeliyiz: IŞİD, Ukrayna rejiminin geleneksel bir ortağı ve gezegenin tamamında onun terör görevlerini yerine getiriyor" diye devam eden Medvedev, Ukrayna makamlarının Bandera ideolojisi ile IŞİD ideolojisinin tutumlarının yakınlığını itiraf ettiğinin altını çizdi.IŞİD'in Zelenskiy'in yakın çevresinden düzenli olarak büyük miktarda fon aldığını ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerin NATO sevkiyatlarından çaldığı çeşitli silahların da IŞİD'e gönderildiğini kaydeden Medvedev, "IŞİD üyelerinin Ukrayna bankalarında gizli hesapları var ve gizlice Ukrayna'dan gayrimenkul satın alıyorlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_7ba54f95f8d5252ed872ec98e64b46ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, işid, vladimir zelenskiy
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, işid, vladimir zelenskiy
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Hamas'ın arkasında Rusya'nın bulunduğu yönündeki iddiasına tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, IŞİD'in Kiev rejiminin geleneksel ortağı olduğunu ve örgütün Kiev'in emirlerini yerine getirdiğini vurguladı.
Telegram hesabından Zelenskiy'in IŞİD şeyhi gibi tasvir edildiği bir fotoğrafla birlikte paylaşım yapan Medvedev, "Uyuşturucu bağımlılarıyla akıl diliyle konuşmanın, onları beyinlerini kullanmaya çağırmanın bir anlamı yok. Beyinleri yok, beyaz tozun etkisiyle yandı" ifadelerini kullandı.
"Bundan dolayı şu şekilde cevap vermeliyiz: IŞİD, Ukrayna rejiminin geleneksel bir ortağı ve gezegenin tamamında onun terör görevlerini yerine getiriyor" diye devam eden Medvedev, Ukrayna makamlarının Bandera ideolojisi ile IŞİD ideolojisinin tutumlarının yakınlığını itiraf ettiğinin altını çizdi.
IŞİD'in Zelenskiy'in yakın çevresinden düzenli olarak büyük miktarda fon aldığını ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerin NATO sevkiyatlarından çaldığı çeşitli silahların da IŞİD'e gönderildiğini kaydeden Medvedev, "IŞİD üyelerinin Ukrayna bankalarında gizli hesapları var ve gizlice Ukrayna'dan gayrimenkul satın alıyorlar" dedi.