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PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verdi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası aldı.TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:
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pfdk, ali koç, ceza
pfdk, ali koç, ceza

PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza

16:15 10.10.2023
© İHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© İHA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası aldı.
TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"1- Fenerbahçe hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, 2- Fenerbahçe başkanı Yıldırım Ali Koç’un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3- Konyaspor Kulübü hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Konyaspor Kulübü idarecisi Mahmut Güzel hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, 4- Vanspor FK başkanı Ferhat Kıyak hakkında, 01.10.2023 tarihinde oynanan Vanspor FK - Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, saldırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; mevcut delil durumu dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına, 5- Kars 36 Spor Kulübü sporcusu Mürsel Civelek’in, 04.10.2023 tarihinde oynanan Kars 36 Spor-Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 Resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kars 36 Spor Kulübü masörü Batuhan Aydın’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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