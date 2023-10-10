https://sputniknews.com.tr/20231010/meteorolojiden-bircok-il-icin-sari-alarm-kar-yagisi-uyarisi-da-yapildi-1076181756.html
Meteoroloji'den birçok il için sarı alarm: Kar yağışı uyarısı da yapıldı
Meteoroloji'den birçok il için sarı alarm: Kar yağışı uyarısı da yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. 12 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T07:18+0300
2023-10-10T07:18+0300
2023-10-10T07:18+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.UyarılarYağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°CAz bulutluMUĞLA °C, 27°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 18°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlıSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 18°CParçalı bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.KARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıERZURUM °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıMALATYA °C, 24°CParçalı bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 27°CParçalı bulutluMARDİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 29°CParçalı bulutlu
https://sputniknews.com.tr/20231010/meteorolojiden-dikkat-ceken-sari-kodlu-uyari-12-il-hazir-olsun-1076179659.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den birçok il için sarı alarm: Kar yağışı uyarısı da yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. 12 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Uyarılar
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
İSTANBUL °C, 22°C
SAKARYA °C, 23°C
KIRKLARELİ °C, 24°C
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
DENİZLİ °C, 26°C
İZMİR °C, 27°C
MUĞLA °C, 27°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
ESKİŞEHİR °C, 19°C
SİVAS °C, 18°C
KONYA °C, 21°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 27°C
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C