https://sputniknews.com.tr/20231010/melissa-vargasa-malatyada-onur-belgesi-verildi-biz-hepimiz-bir-aileyiz-1076200199.html

Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi: 'Biz hepimiz bir aileyiz'

Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi: 'Biz hepimiz bir aileyiz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:56+0300

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spor

melissa vargas

malatya

voleybol

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kente gelen Vargas, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vargas'ı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.Üstündağ'ın şahsında Vargas ve diğer oyuncuların ülkeye yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür eden Gürkan, şöyle konuştu:Konuşmanın ardından Vargas'a Başkan Gürkan tarafından "Onur Belgesi" verildi ve kayısı takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ise Gürkan'a federasyonun plaketini ve Vargas'ın imzalı formasını sundu.'Merhaba Malatya'Konuşmasına "Merhaba Malatya" diyerek başlayan Melissa Vargas ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yaşattığınız bu mutluluk için, beni bu kadar sıcak karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya, güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar. Biz hepimiz bir aileyiz, hepimiz birlikteyiz ve burada Malatya için bir aradayız." diye konuştu.

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