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Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi: 'Biz hepimiz bir aileyiz'
Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi: 'Biz hepimiz bir aileyiz'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kente gelen Vargas, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vargas'ı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.Üstündağ'ın şahsında Vargas ve diğer oyuncuların ülkeye yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür eden Gürkan, şöyle konuştu:Konuşmanın ardından Vargas'a Başkan Gürkan tarafından "Onur Belgesi" verildi ve kayısı takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ise Gürkan'a federasyonun plaketini ve Vargas'ın imzalı formasını sundu.'Merhaba Malatya'Konuşmasına "Merhaba Malatya" diyerek başlayan Melissa Vargas ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yaşattığınız bu mutluluk için, beni bu kadar sıcak karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya, güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar. Biz hepimiz bir aileyiz, hepimiz birlikteyiz ve burada Malatya için bir aradayız." diye konuştu.
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Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi: 'Biz hepimiz bir aileyiz'

14:56 10.10.2023
© AA / Yeter ErdineMelissa Vargas Malatya'da
Melissa Vargas Malatya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Yeter Erdine
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kente gelen Vargas, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vargas'ı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.
Üstündağ'ın şahsında Vargas ve diğer oyuncuların ülkeye yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür eden Gürkan, şöyle konuştu:
"Melissa Vargas, Malatyalı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ediyor. Gerek karşılaşmalarda giydiği 44 Malatya plakalı formasıyla gerek spor karşılaşmalarında göstermiş olduğu performansla hakikaten milletimizi, şehrimizi temsil etme noktasında yoğun bir gayret ve çaba içerisinde. Türk vatandaşı olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerini Türkiye'ye davet etmesi ve vatandaşlık kimlik kartını vermesinden sonra Melissa ismini aldı. Melissa, Malatya'nın ilk ismidir. Melita, Melidu, Melidya ve Melissa Malatya'nın esas ismidir. İsminin anlamı baldır, şekerdir, tatlıdır, güzeldir. Melissa'nın anlamı budur. Dolayısıyla hakikaten kendisi Malatyalı olmakla yetinmemiş, Malatya'nın tarihteki ilk ismini alarak da gerçek anlamda Malatyalı olduğunu da ifade etmiştir.
Konuşmanın ardından Vargas'a Başkan Gürkan tarafından "Onur Belgesi" verildi ve kayısı takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ise Gürkan'a federasyonun plaketini ve Vargas'ın imzalı formasını sundu.

'Merhaba Malatya'

Konuşmasına "Merhaba Malatya" diyerek başlayan Melissa Vargas ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yaşattığınız bu mutluluk için, beni bu kadar sıcak karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya, güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar. Biz hepimiz bir aileyiz, hepimiz birlikteyiz ve burada Malatya için bir aradayız." diye konuştu.
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Fenerbahçe oyuncuları Eda Erdem, Gizem Örge, Melissa Vargas ve Aslı Kalaç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
SPOR
Vargas: Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye daha fazla başarı kazandırmak için mücadeleye devam edeceğiz
29 Temmuz, 15:11
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