https://sputniknews.com.tr/20231010/lokantanin-tavani-coktu-musteriler-kil-payi-kurtuldu-1076191352.html
Lokantanın tavanı çöktü: Müşteriler kıl payı kurtuldu
Lokantanın tavanı çöktü: Müşteriler kıl payı kurtuldu
Küçükçekmece’de bir lokantanın çatısı müşterilerin yemek yediği esnada kısmen çöktü. Tavanın altında şans eseri kimse bulunmazken, müşteriler o an panik... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T12:19+0300
2023-10-10T12:19+0300
2023-10-10T12:19+0300
yaşam
video
lokanta
küçükçekmece
çökme tehlikesi
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İstanbul Küçükçekmece'de bir lokantada meydana gelen olayda, lokantada müşterilerin yemek yediği esnada bir anda tavanın bir kısmı aşağı indi.Çöken tavanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, o sırada dükkanda bulunan müşteriler kısa süre panik yaşadı.
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Lokantanın tavanı çöktü
Lokantanın tavanı çöktü
2023-10-10T12:19+0300
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video, lokanta, küçükçekmece, çökme tehlikesi, видео
video, lokanta, küçükçekmece, çökme tehlikesi, видео
Lokantanın tavanı çöktü: Müşteriler kıl payı kurtuldu
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Küçükçekmece’de bir lokantanın çatısı müşterilerin yemek yediği esnada kısmen çöktü. Tavanın altında şans eseri kimse bulunmazken, müşteriler o an panik yaşadı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir lokantada meydana gelen olayda, lokantada müşterilerin yemek yediği esnada bir anda tavanın bir kısmı aşağı indi.
Çöken tavanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, o sırada dükkanda bulunan müşteriler kısa süre panik yaşadı.