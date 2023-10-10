https://sputniknews.com.tr/20231010/lokantanin-tavani-coktu-musteriler-kil-payi-kurtuldu-1076191352.html

Lokantanın tavanı çöktü: Müşteriler kıl payı kurtuldu

Lokantanın tavanı çöktü: Müşteriler kıl payı kurtuldu

Küçükçekmece’de bir lokantanın çatısı müşterilerin yemek yediği esnada kısmen çöktü. Tavanın altında şans eseri kimse bulunmazken, müşteriler o an panik... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

lokanta

küçükçekmece

çökme tehlikesi

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İstanbul Küçükçekmece'de bir lokantada meydana gelen olayda, lokantada müşterilerin yemek yediği esnada bir anda tavanın bir kısmı aşağı indi.Çöken tavanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, o sırada dükkanda bulunan müşteriler kısa süre panik yaşadı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, lokanta, küçükçekmece, çökme tehlikesi, видео