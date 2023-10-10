https://sputniknews.com.tr/20231010/lavrov-ortadoguda-yasanan-sorunlardan-abd-sorumludur-1076206183.html

Lavrov: Ortadoğu'da yaşanan sorunlardan ABD sorumludur

Lavrov: Ortadoğu'da yaşanan sorunlardan ABD sorumludur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortadoğu'daki sorunların ABD'nin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını görmezden gelmesinden kaynaklandığını ifade etti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T16:59+0300

2023-10-10T16:59+0300

2023-10-10T16:59+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

irak

filistin

israil-filistin

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le yaptığı görüşmede İsrail ve Filistin arasında yeniden alevlenen çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.Lavrov, "Bölgede çok sayıda sorunun ABD ve müttefiklerinin ilgili kriz durumlarına dair BMGK kararlarını görmezden gelmesinden kaynaklanmasına göz yumamayız. Bu, Ortadoğu sorunu ile İsrail ve Filistin'in BMGK kararının gerektirdiği gibi güven ve iyi komşuluk ilişkileri içinde varlık göstermesi adına İsrail'in yanında Filistin devleti kurulması için de geçerli" dedi.Lavrov, Gazze Şeridi çevresindeki silahlı çatışmaların derhal sonlanmasına yönelik çabalara paralel olarak BMGK kararında öngörülen bu ana görevin yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.Bunun yanında İsrail ve Filistin'de çok sayıda sivil can kaybı yaşanmasına da değinen Lavrov, sivil nüfusa yönelik şiddeti ve uluslararası beşeri hukukun ihlalini kabul edilemez bulduklarını vurguladı.Lavrov, bu sabah Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasında yayınlanan makalesinde, dünya çoğunluğunun kimsenin diktesi altında yaşamak istemediğini, güçlendirilmesi gereken çok kutuplu bir mimari çerçevesinde eşit şartlarda var olmak istediğini söylerken, “BM Şartı'nda kutsal sayılan çok kutupluluk ruhunun hayata geçirilmesinin zamanı geldi” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/lavrov-dunya-artik-cok-kutuplu-bir-ortamda-esit-sartlarda-yasamak-istiyor-1076184249.html

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, irak, filistin, israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)