Kılıçdaroğlu: Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklı kılmaz

Önümüzde bir tezkere var. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Bu kada açık. Önümüze tezkere gelecek, elbette terörle mücadele konusunda yetki verilmesine evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması diye bir şey var. Bahçeli'ye soruyorum. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun?