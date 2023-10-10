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Kılıçdaroğlu: Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklı kılmaz
Kılıçdaroğlu: Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklı kılmaz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsrail Filistin gerilimine ilişkin, "Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklı kılmaz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Yabancı asker... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklı kılmaz

13:49 10.10.2023 (güncellendi: 14:07 10.10.2023)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsrail Filistin gerilimine ilişkin, "Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklı kılmaz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun?" diye Bahçeli'ye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklı kılmaz.
Önümüzde bir tezkere var. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Bu kada açık. Önümüze tezkere gelecek, elbette terörle mücadele konusunda yetki verilmesine evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması diye bir şey var. Bahçeli'ye soruyorum. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun?
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