https://sputniknews.com.tr/20231010/istanbulda-denize-dusen-2-kisiden-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1076191125.html
İstanbul'da denize düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'da denize düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Beykoz'da balık tutmak için gittiği sahilde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T12:11+0300
2023-10-10T12:11+0300
2023-10-10T12:11+0300
türkiye
beykoz
deniz
ceset
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Riva Sahili'ne dün balık tutmak için giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer'in (41), şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kaybolması üzerine gece başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli çalışmalarda, Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.Arama çalışmaları sürüyorDinçer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınlarının üzgün olduğu görüldü.Fatih Yastıkkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231006/turkiyeye-el-nino-kisi-geliyor-tarih-verildi-kar-ne-zaman-yagar-1076075846.html
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beykoz, deniz, ceset
İstanbul'da denize düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Beykoz'da balık tutmak için gittiği sahilde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.
Riva Sahili'ne dün balık tutmak için giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer'in (41), şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kaybolması üzerine gece başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli çalışmalarda, Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
Arama çalışmaları sürüyor
Dinçer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınlarının üzgün olduğu görüldü.
Fatih Yastıkkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.