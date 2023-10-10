İstanbul'da denize düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye
UEFA kararını açıkladı: EURO 2032 resmen Türkiye ve İtalya'da
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:02
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231010/istanbulda-denize-dusen-2-kisiden-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1076191125.html
İstanbul'da denize düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'da denize düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Beykoz'da balık tutmak için gittiği sahilde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T12:11+0300
2023-10-10T12:11+0300
türkiye
beykoz
deniz
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076190836_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f37129d87bbd5273b372d5a92e86e028.jpg
Riva Sahili'ne dün balık tutmak için giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer'in (41), şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kaybolması üzerine gece başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli çalışmalarda, Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.Arama çalışmaları sürüyorDinçer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınlarının üzgün olduğu görüldü.Fatih Yastıkkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231006/turkiyeye-el-nino-kisi-geliyor-tarih-verildi-kar-ne-zaman-yagar-1076075846.html
türkiye
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076190836_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_e4117e314c38553a09b5f0b258308d39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beykoz, deniz, ceset
beykoz, deniz, ceset

İstanbul'da denize düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

12:11 10.10.2023
© İHABeykoz
Beykoz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© İHA
Abone olTelegram
Beykoz'da balık tutmak için gittiği sahilde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.
Riva Sahili'ne dün balık tutmak için giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer'in (41), şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kaybolması üzerine gece başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli çalışmalarda, Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları sürüyor

Dinçer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınlarının üzgün olduğu görüldü.
Fatih Yastıkkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
YAŞAM
Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Tarih verildi, kar ne zaman yağar?
6 Ekim, 06:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала