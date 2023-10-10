https://sputniknews.com.tr/20231010/israilin-hava-saldirisinda-oldurulen-filistinli-gazeteciler-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1076195383.html
İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi
Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları haber yaparken İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden iki Filistinli gazeteci için Gazze Şeridi'nde cenaze... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:02+0300
2023-10-10T14:02+0300
2023-10-10T14:02+0300
video
filistin
israil-filistin
gazeteci
cenaze töreni
israil
dünya
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Filistinli iki gazeteci Saeed Al-Taweel ve Mohammad Sobh'un yaşamını yitirdikleri sırada IDF savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Rimal bölgesine yaptığı saldırıları filme aldıkları bildirildi. Aynı saldırıda çok sayıda medya çalışanının da yaralandığı belirtiliyor. Hayatını kaybeden gazetecilerin cenazesine, farklı basın kuruluşlarında çalışan basın mensupları da katıldı.
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İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi
2023-10-10T14:02+0300
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video, filistin, israil-filistin, gazeteci, cenaze töreni, israil, видео
video, filistin, israil-filistin, gazeteci, cenaze töreni, israil, видео
İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi
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Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları haber yaparken İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden iki Filistinli gazeteci için Gazze Şeridi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Filistinli iki gazeteci Saeed Al-Taweel ve Mohammad Sobh'un yaşamını yitirdikleri sırada IDF savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Rimal bölgesine yaptığı saldırıları filme aldıkları bildirildi. Aynı saldırıda çok sayıda medya çalışanının da yaralandığı belirtiliyor.
Hayatını kaybeden gazetecilerin cenazesine, farklı basın kuruluşlarında çalışan basın mensupları da katıldı.