https://sputniknews.com.tr/20231010/israilin-hava-saldirisinda-oldurulen-filistinli-gazeteciler-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1076195383.html

İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları haber yaparken İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden iki Filistinli gazeteci için Gazze Şeridi'nde cenaze... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:02+0300

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israil

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Filistinli iki gazeteci Saeed Al-Taweel ve Mohammad Sobh'un yaşamını yitirdikleri sırada IDF savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Rimal bölgesine yaptığı saldırıları filme aldıkları bildirildi. Aynı saldırıda çok sayıda medya çalışanının da yaralandığı belirtiliyor. Hayatını kaybeden gazetecilerin cenazesine, farklı basın kuruluşlarında çalışan basın mensupları da katıldı.

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İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi İsrail'in hava saldırısında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi 2023-10-10T14:02+0300 true PT0M31S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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