https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-limanlarina-ugrayacak-turk-bayrakli-gemilere-iliskin-karar-1076186577.html

İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilere ilişkin karar

İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilere ilişkin karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesini 3'e çıkarttı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

israil

gemi

güvenlik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesinin 3'e çıkartıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-filistin-gerilimi-4-gununde--gazzeye-tam-abluka-elektrik-ve-su-verilmiyor-1076181227.html

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