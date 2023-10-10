https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-limanlarina-ugrayacak-turk-bayrakli-gemilere-iliskin-karar-1076186577.html
İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilere ilişkin karar
İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilere ilişkin karar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesini 3'e çıkarttı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T10:25+0300
2023-10-10T10:25+0300
2023-10-10T10:26+0300
türkiye
israil
gemi
güvenlik
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesinin 3'e çıkartıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-filistin-gerilimi-4-gununde--gazzeye-tam-abluka-elektrik-ve-su-verilmiyor-1076181227.html
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israil, gemi, güvenlik
İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilere ilişkin karar
10:25 10.10.2023 (güncellendi: 10:26 10.10.2023) Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesini 3'e çıkarttı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerle ilgili güvenlik seviyesinin 3'e çıkartıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.