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İsrail, Gazze’de gece boyu 200’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı
İsrail, Gazze’de gece boyu 200’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde gece boyu 200'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda 4. gün geride kaldı.İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait onlarca savaş uçağının gece boyunca Gazze şehrindeki Rimal Mahallesi ve Han Yunus şehrindeki 200'den fazla hedefe saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 704’e yükseldiği belirtildi. İsrail Ordu Radyosu, 100'den fazla İsrail askerinin, Hamas tarafından esir alınarak Gazze'ye götürüldüğünü paylaştı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise esir tutulan asker sayısının "100 ila 150 arasında" olduğunun tahmin edildiğini aktardı.IDF Sözcüsü Richard Hecht ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Gazze Şeridi çevresinde bin 500 Hamas mensubunun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Sözcü Hecht ayrıca İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının kapatıldığını vurguladı.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, 137 binden fazla Filistinlinin ajansa ait 83 okula sığındığı duyuruldu.
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İsrail, Gazze’de gece boyu 200’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı
İsrail, Gazze’de gece boyu 200’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı
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İsrail, Gazze’de gece boyu 200’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı

11:47 10.10.2023
© İHA
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde gece boyu 200'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda 4. gün geride kaldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait onlarca savaş uçağının gece boyunca Gazze şehrindeki Rimal Mahallesi ve Han Yunus şehrindeki 200'den fazla hedefe saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 704’e yükseldiği belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu, 100'den fazla İsrail askerinin, Hamas tarafından esir alınarak Gazze'ye götürüldüğünü paylaştı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise esir tutulan asker sayısının "100 ila 150 arasında" olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

IDF Sözcüsü Richard Hecht ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Gazze Şeridi çevresinde bin 500 Hamas mensubunun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Sözcü Hecht ayrıca İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının kapatıldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, 137 binden fazla Filistinlinin ajansa ait 83 okula sığındığı duyuruldu.
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