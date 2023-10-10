Hamas hangi bölgeleri kontrol ediyor?
17:17 10.10.2023 (güncellendi: 17:19 10.10.2023)
© SputnikHamas'ın kontrolündeki bölgeler
© Sputnik
Sputnik, 8 Ekim itibarıyla Hamas'ın hangi bölgeleri kontrol ettiğini infografik olarak paylaştı.
7 Ekim'de Hamas militanları İsrail'e sürpriz bir saldırı başlattı; İsrail'i füze yağmuruyla hedef aldı. Ardından karadan, denizden ve havadan sızdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Hamas'ın sızma operasyonuna hazırlıksız yakalandı ve çok sayıda İsrail asker vuruldu veya esir alındı.
İsrail, güneydeki toprakları yeniden ele geçirmek ve Hamas güçlerini sınır dışı etmek için birlikler gönderirken aynı zamanda Gazze Şeridi'ni füzelerle bombaladı.
8 Ekim'de İsrail hükümeti Temel Kanun'un 40. maddesini yürürlüğe koydu, Bu madde, İsrail'in resmen savaş halinde olduğu anlamına geliyordu.
Şu anda Hamas, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çabalarına rağmen İsrail topraklarının önemli bir bölümünü kontrol ediyor.
Çatışmalar sırasında Hamas'ın hangi toprakları talep ettiğini görmek için Sputnik'in infografiğine göz atın.
İsrail Savunma Kuvvetleri Hamas'ın sızma operasyonuna hazırlıksız yakalandı ve çok sayıda İsrail asker vuruldu veya esir alındı.
İsrail, güneydeki toprakları yeniden ele geçirmek ve Hamas güçlerini sınır dışı etmek için birlikler gönderirken aynı zamanda Gazze Şeridi'ni füzelerle bombaladı.
8 Ekim'de İsrail hükümeti Temel Kanun'un 40. maddesini yürürlüğe koydu, Bu madde, İsrail'in resmen savaş halinde olduğu anlamına geliyordu.
Şu anda Hamas, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çabalarına rağmen İsrail topraklarının önemli bir bölümünü kontrol ediyor.
Çatışmalar sırasında Hamas'ın hangi toprakları talep ettiğini görmek için Sputnik'in infografiğine göz atın.