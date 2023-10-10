https://sputniknews.com.tr/20231010/gazzelilere-insansi-hayvan-diyen-israil-savunma-bakanina-tepki-holokosta-yol-acar-1076191032.html
Gazzelilere ‘insansı hayvan’ diyen İsrail Savunma Bakanı’na tepki: 'Holokost'a yol açar'
Gazzelilere ‘insansı hayvan’ diyen İsrail Savunma Bakanı’na tepki: 'Holokost'a yol açar'
Kolombiya lideri, Gazze halkını ‘insansı hayvanlar’ olarak nitelendiren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamalarının daha önce Nazilerin Yahudilerle... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:31+0300
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2023-10-10T14:31+0300
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israil savunma bakanlığı
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından, Galant'ın, ‘Gazze'ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok’ sözlerini alıntılayarak verdiği tepkisinde, “Naziler, Yahudiler için böyle demişti. Demokratik halklar, Nazizm'in uluslararası politikada yeniden canlanmasına izin veremez. İsrailliler ve Filistinliler uluslararası hukuka tabi insanlardır. Bu nefret söylemi devam ederse, yalnızca Holokost'a (Soykırım) yol açacaktır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israilli-bakanin-filistinlilere-hayvan-benzetmesi-naziler-de-yahudiler-icin-demisti-1076180250.html
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gazze, gazze şeridi, israil, israil savunma bakanlığı, filistin
Gazzelilere ‘insansı hayvan’ diyen İsrail Savunma Bakanı’na tepki: 'Holokost'a yol açar'
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Kolombiya lideri, Gazze halkını ‘insansı hayvanlar’ olarak nitelendiren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamalarının daha önce Nazilerin Yahudilerle ilgili söylemlerine benzediğine dikkat çekti.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından, Galant'ın, ‘Gazze'ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok’ sözlerini alıntılayarak verdiği tepkisinde, “Naziler, Yahudiler için böyle demişti. Demokratik halklar, Nazizm'in uluslararası politikada yeniden canlanmasına izin veremez. İsrailliler ve Filistinliler uluslararası hukuka tabi insanlardır. Bu nefret söylemi devam ederse, yalnızca Holokost'a (Soykırım) yol açacaktır” ifadelerini kullandı.