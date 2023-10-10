https://sputniknews.com.tr/20231010/filistin-destekcileri-avustralyada-sidney-opera-binasi-onunde-gosteri-duzenledi-1076208047.html

Filistin destekçileri Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi

Filistin destekçileri Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi

Avustralya’da Sidney Opera Binası’nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılmasına karşı Filistinli destekçileri tarafından gösteri düzenlendi. Polis... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T17:49+0300

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Sidney'deki Opera Binası, dün akşam saatlerinde İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bayrak renklerinin binaya yansıtılması kararına tepki gösteren Filistin destekçisi protestocular Sidney Belediye Binası önünde toplanıp Sidney Opera Binası'na yürüdü.Opera önüne gelen en az bin gösterici “Özgür Filistin” ve “Utan İsrail” sloganları attı. Bazı göstericiler binaya işaret fişeği fırlatırken, göstericilerin bir kısmının antisemitist sloganlar attığı duyuldu.Gösterilerde atılan sloganlar, Avustralya’daki Yahudi toplumunun tepkisini çekti.Avustralya başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da antisemitist sloganlar atan göstericileri kınadı.Polis, gösterilerde antisemitist sloganlar atılması nedeniyle soruşturma başlattı.

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Filistinliler Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi Filistinliler Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi 2023-10-10T17:49+0300 true PT0M40S

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