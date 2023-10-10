https://sputniknews.com.tr/20231010/filistin-destekcileri-avustralyada-sidney-opera-binasi-onunde-gosteri-duzenledi-1076208047.html
Filistin destekçileri Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi
Filistin destekçileri Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi
Avustralya’da Sidney Opera Binası’nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılmasına karşı Filistinli destekçileri tarafından gösteri düzenlendi. Polis... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T17:49+0300
2023-10-10T17:49+0300
2023-10-10T17:50+0300
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filistinliler
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sydney
sidney opera binası
sidney
avustralya
anti semitizm
dünya
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Sidney'deki Opera Binası, dün akşam saatlerinde İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bayrak renklerinin binaya yansıtılması kararına tepki gösteren Filistin destekçisi protestocular Sidney Belediye Binası önünde toplanıp Sidney Opera Binası'na yürüdü.Opera önüne gelen en az bin gösterici “Özgür Filistin” ve “Utan İsrail” sloganları attı. Bazı göstericiler binaya işaret fişeği fırlatırken, göstericilerin bir kısmının antisemitist sloganlar attığı duyuldu.Gösterilerde atılan sloganlar, Avustralya’daki Yahudi toplumunun tepkisini çekti.Avustralya başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da antisemitist sloganlar atan göstericileri kınadı.Polis, gösterilerde antisemitist sloganlar atılması nedeniyle soruşturma başlattı.
sydney
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Filistinliler Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi
Filistinliler Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi
2023-10-10T17:49+0300
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video, filistinliler, gösteri, sydney, sidney opera binası, sidney, avustralya, anti semitizm, видео
video, filistinliler, gösteri, sydney, sidney opera binası, sidney, avustralya, anti semitizm, видео
Filistin destekçileri Avustralya’da Sidney Opera Binası önünde gösteri düzenledi
17:49 10.10.2023 (güncellendi: 17:50 10.10.2023) Abone ol
Avustralya’da Sidney Opera Binası’nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılmasına karşı Filistinli destekçileri tarafından gösteri düzenlendi. Polis, gösterilerde antisemitist sloganlar atılması nedeniyle soruşturma başlattı.
Sidney'deki Opera Binası, dün akşam saatlerinde İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Bayrak renklerinin binaya yansıtılması kararına tepki gösteren Filistin destekçisi protestocular Sidney Belediye Binası önünde toplanıp Sidney Opera Binası'na yürüdü.
Opera önüne gelen en az bin gösterici “Özgür Filistin” ve “Utan İsrail” sloganları attı. Bazı göstericiler binaya işaret fişeği fırlatırken, göstericilerin bir kısmının antisemitist sloganlar attığı duyuldu.
Gösterilerde atılan sloganlar, Avustralya’daki Yahudi toplumunun tepkisini çekti.
Avustralya başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da antisemitist sloganlar atan göstericileri kınadı.
Polis, gösterilerde antisemitist sloganlar atılması nedeniyle soruşturma başlattı.