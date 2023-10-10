https://sputniknews.com.tr/20231010/dolarda-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1076184671.html

Dolarda günün ilk rakamları nasıl?

Dolarda günün ilk rakamları nasıl?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7330 liradan, euro 29,2920 liradan güne başladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T09:23+0300

2023-10-10T09:23+0300

2023-10-10T09:23+0300

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Serbest piyasada 27,7310 liradan alınan dolar, 27,7330 liradan satılıyor. 29,2900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,2920 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,7030 lira, euronun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 656 lira, çeyrek altın 2 bin 725 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 700 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1858 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.193 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 87.37 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.37 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.636 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231009/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076155452.html

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