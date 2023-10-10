https://sputniknews.com.tr/20231010/cem-kucuk-emekliler-memnun-olmadi-5-bin-lira-yardimci-olmaz-1076191567.html
Cem Küçük: Emekliler memnun olmadı, 5 bin lira yardımcı olmaz
Cem Küçük: Emekliler memnun olmadı, 5 bin lira yardımcı olmaz
Gazeteci Cem Küçük, çalışan emeklilerin hariç tutulduğu bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye uygulamasını eleştirdi ve "Emekliler çok memnun değil bu... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T12:17+0300
2023-10-10T12:17+0300
2023-10-10T12:17+0300
ekonomi
cem küçük
emekli
zam
recep tayyip erdoğan
ekonomi
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gazeteci Cem Küçük, çalışan emeklilerin hariç tutulduğu bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye uygulamasını eleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak. Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" demişti.Söz konusu düzenlemeyi sunucusu olduğu TGRT Haber'de değerlendiren Küçük, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231010/bakan-simsek-emekli-maaslarina-zam-icin-tarih-verdi-1076190703.html
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cem küçük, emekli, zam, recep tayyip erdoğan, ekonomi
cem küçük, emekli, zam, recep tayyip erdoğan, ekonomi
Cem Küçük: Emekliler memnun olmadı, 5 bin lira yardımcı olmaz
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Gazeteci Cem Küçük, çalışan emeklilerin hariç tutulduğu bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye uygulamasını eleştirdi ve "Emekliler çok memnun değil bu durumdan, haklı olduklarının altını çizelim" dedi.
gazeteci Cem Küçük, çalışan emeklilerin hariç tutulduğu bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye uygulamasını eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak. Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" demişti.
Söz konusu düzenlemeyi sunucusu olduğu TGRT Haber'de değerlendiren Küçük, şu ifadeleri kullandı:
"10 bin liranın altında alanlar için düzenleme bekleniyordu. Olmadı. 5 bin lira çok da yardımcı olmaz. İnsanların memnun olmadığını söyleyelim. Mağduriyetlerini giderecek bir düzenleme bekliyorlardı. Esas zammın ocak ayında olacağını söyledi Erdoğan. Emekliler çok memnun değil bu durumdan, haklı olduklarının altını çizelim."