https://sputniknews.com.tr/20231010/cem-kucuk-emekliler-memnun-olmadi-5-bin-lira-yardimci-olmaz-1076191567.html

Cem Küçük: Emekliler memnun olmadı, 5 bin lira yardımcı olmaz

Cem Küçük: Emekliler memnun olmadı, 5 bin lira yardımcı olmaz

Gazeteci Cem Küçük, çalışan emeklilerin hariç tutulduğu bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye uygulamasını eleştirdi ve "Emekliler çok memnun değil bu... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

cem küçük

emekli

zam

recep tayyip erdoğan

ekonomi

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gazeteci Cem Küçük, çalışan emeklilerin hariç tutulduğu bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye uygulamasını eleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak. Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" demişti.Söz konusu düzenlemeyi sunucusu olduğu TGRT Haber'de değerlendiren Küçük, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231010/bakan-simsek-emekli-maaslarina-zam-icin-tarih-verdi-1076190703.html

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cem küçük, emekli, zam, recep tayyip erdoğan, ekonomi