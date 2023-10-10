https://sputniknews.com.tr/20231010/bakan-tunctan-kavala-tepkisi-apde-insan-haklari-odulu-veriliyorsa-bu-talihsizliktir-1076200695.html

Bakan Tunç'tan Kavala tepkisi: 'AP'de İnsan hakları ödülü veriliyorsa, bu talihsizliktir'

Bakan Tunç'tan Kavala tepkisi: 'AP'de İnsan hakları ödülü veriliyorsa, bu talihsizliktir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osman Kavala'ya, "2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü" verilmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti yargısının vermiş olduğu kesin... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T15:13+0300

2023-10-10T15:13+0300

2023-10-10T15:13+0300

türkiye

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

osman kavala

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Bakan Tunç, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.AKPM tarafından Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kavala'ya "İnsan Hakları Ödülü" verilmesiyle ilgili soru üzerine Tunç, "Türk yargısı tarafından bir hüküm verilmiş. Bu hüküm kesin. Bir kısım sanıklar bakımından bozma, bir kısım sanıklar bakımından da onama kararı verildi. Gezi olayları bir şiddet olayıdır. Hiç kimsenin başka tarafa çekmesi mümkün değil." diye konuştu.Türkiye'de faizlerin ve enflasyonun yüzde 5'lere düştüğü, Türkiye'nin ekonomide bağımsızlığını ilan ettiği, dünyanın en büyük köprülerinin, İstanbul Havalimanı'nın konuşulduğu bir dönemde Gezi Parkı olaylarının başladığına dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:Yılmaz Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti yargısının vermiş olduğu kesin karar neticesinde hüküm giymiş birisine, insan hakları ödülü veriliyorsa Avrupa Parlamentosu'nda, bu bir kere talihsizliktir. Avrupa Parlamentosu'nun kuruluş ilkelerine de uygun değildir. Avrupa değerleri, insan haklarıysa eğer insan haklarının içerisinde şiddet yoktur. İnsan haklarının düşmanıdır şiddet." değerlendirmesinde bulundu.Terörün insan ve yaşam hakkının düşmanı olduğuna değinen Tunç, şunları kaydetti:Adalet Bakanı Tunç, Türk delegasyonunun, yaşanan bu görüntülerden sonra toplantıyı terk etmesinin, doğru bir tavır olduğunu dile getirdi.'Bu hukuksuzlukların bir an önce sona ermesi lazım'Bir gazetecinin "İsrail ile Filistin arasında çatışmalar şiddetlendi. Dün sizin de bulunduğunuz kabine toplantısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı esnasında dahi ikili görüşmeler yaptığı açıklandı. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için hangi adımlar atılacak?" sorusunu yanıtlayan Tunç, 1967 sınırlarına geri dönülüp bölgede iki devletli bir yapının oluşmaması nedeniyle hep şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.Son olayların kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Tunç, "Oradaki şiddetin sona ermesi, sivil insanların can kaybının önlenmesi anlamında bütün dünyanın duyarlı olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamda bölgedeki liderlerle, gerek Filistin Devlet Başkanı gerekse İsrail Devlet Başkanı, diğer aktörlerle çok sayıda görüşme yapıyor." ifadesini kullandı.Filistinlilerin topraklarında yıllardır süren bir işgalin olduğunu anımsatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, osman kavala