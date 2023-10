Bakan Tunç'tan Kavala tepkisi: 'AP'de İnsan hakları ödülü veriliyorsa, bu talihsizliktir'

"İsrail'in hem Gazze şeridi hem de Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları hepimizin malumu. Dolayısıyla bu hukuksuzlukların bir an önce sona ermesi lazım. Son gelişen olaylar sonrasında bunu bir daha büyük bir felakete, şiddete, savaşa dönüştürmeden, olayın bir an önce çözümlenmesi özellikle bölge barışı açısından önemli. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman olduğu gibi dünyada adaleti, hakkaniyeti, barışı, huzuru savunan bir lider. Bu anlamdaki gayretlerinde hepimizi görüyoruz. Dünkü kabine toplantısı sonrasında da zaten gerekli açıklamaları yaptı. Temennimiz bir an önce oradaki huzurun sağlanması, şiddet olaylarının bir an önce son bulması."