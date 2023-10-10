Bahçeli'den İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklama: 'Sivil kayıpların hiçbir bahanesi olamaz'
10:43 10.10.2023 (güncellendi: 11:11 10.10.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Filistin felaketlerin pençesinde. İsrail-Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardandır" dedi.
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor:
Hesaplaşma savaşa dönüştü, kaygı verici.
Filistin felaketlerin pençesinde. İsrail-Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardandır.
İki devletli çözüm olmazdan olmaz.
Sivil kayıpların hiçbir bahanesi olamaz.
Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, siyasi kurgunun olup olmadığını tartışanlar, Filistin davasını anlamayanlardır. İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayanların bugün İsrail'in holiganı kesilmeleri aymazlıktır. Bu düşüncelerimden Hamas'ın 7 Ekim operasyonlarını haklı çıkarmaya çalıştığım anlaşılmamalıdır. Sahnelenen insanlık dışı manzaradan rahatsız olduğum tartışmasızdır.
BM kararları yıllarca yok sayıldı. BM'nin 1967 yılı kararı, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngördü ama İsrail buna yanaşmadı.
İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli taraflar itidal bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. Birleşmiş Milletler (BM) acilen devreye girmelidir.
ABD'nin yaptığı gibi yangına körükle gitmek yerine şiddeti yatıştıran bir girişim başlatılmalı. ABD, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollamak yerine Türkiye'nin barışçıl çabalarını desteklemesi saygın bir destek olacaktır.
İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir.
İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı.
6-8 Ekim 2023'te terör operasyonlarımız devam etti. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bedeli var.
Bir adet SİHA'mız ABD tarafındna düşürülmüştür. Kınıyorum. ABD Savunma Bakanlığı açıklamasına göre SİHA'mız meşru müdafaa amacıyla düşürülmüştür. Neyin meşru müdafaası, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi ar?