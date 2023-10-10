Bahçeli'den İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklama: 'Sivil kayıpların hiçbir bahanesi olamaz'

Hesaplaşma savaşa dönüştü, kaygı verici. Hesaplaşma savaşa dönüştü, kaygı verici.

Filistin felaketlerin pençesinde. İsrail-Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardandır. Filistin felaketlerin pençesinde. İsrail-Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardandır.

İki devletli çözüm olmazdan olmaz. İki devletli çözüm olmazdan olmaz.

Sivil kayıpların hiçbir bahanesi olamaz. Sivil kayıpların hiçbir bahanesi olamaz.

Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, siyasi kurgunun olup olmadığını tartışanlar, Filistin davasını anlamayanlardır. İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayanların bugün İsrail'in holiganı kesilmeleri aymazlıktır. Bu düşüncelerimden Hamas'ın 7 Ekim operasyonlarını haklı çıkarmaya çalıştığım anlaşılmamalıdır. Sahnelenen insanlık dışı manzaradan rahatsız olduğum tartışmasızdır. Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, siyasi kurgunun olup olmadığını tartışanlar, Filistin davasını anlamayanlardır. İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayanların bugün İsrail'in holiganı kesilmeleri aymazlıktır. Bu düşüncelerimden Hamas'ın 7 Ekim operasyonlarını haklı çıkarmaya çalıştığım anlaşılmamalıdır. Sahnelenen insanlık dışı manzaradan rahatsız olduğum tartışmasızdır.

BM kararları yıllarca yok sayıldı. BM'nin 1967 yılı kararı, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngördü ama İsrail buna yanaşmadı. BM kararları yıllarca yok sayıldı. BM'nin 1967 yılı kararı, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngördü ama İsrail buna yanaşmadı.

İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli taraflar itidal bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. Birleşmiş Milletler (BM) acilen devreye girmelidir. İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli taraflar itidal bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. Birleşmiş Milletler (BM) acilen devreye girmelidir.

ABD'nin yaptığı gibi yangına körükle gitmek yerine şiddeti yatıştıran bir girişim başlatılmalı. ABD, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollamak yerine Türkiye'nin barışçıl çabalarını desteklemesi saygın bir destek olacaktır. ABD'nin yaptığı gibi yangına körükle gitmek yerine şiddeti yatıştıran bir girişim başlatılmalı. ABD, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollamak yerine Türkiye'nin barışçıl çabalarını desteklemesi saygın bir destek olacaktır.

İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir.

İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı. İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı.

6-8 Ekim 2023'te terör operasyonlarımız devam etti. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bedeli var. 6-8 Ekim 2023'te terör operasyonlarımız devam etti. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bedeli var.