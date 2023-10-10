https://sputniknews.com.tr/20231010/azerbaycan-iran-uzerinden-kara-ve-demir-yolu-insa-edecek-eit-ulkeleri-birbirine-baglaniyor-1076203628.html
Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'
Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran üzerinden Nahçıvan'a kara yolu ve demir yolu inşaatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T16:08+0300
2023-10-10T16:08+0300
2023-10-10T16:08+0300
azerbaycan
ekonomi
ekonomik işbirliği teşkilatı
afganistan
iran
kazakistan
kırgızistan
pakistan
tacikistan
türkmenistan
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27. Bakanlar Kurulu toplantısında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın güvenilir bir geçiş ülkesi olduğuna vurgu yaparken, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının tüm EİT ülkelerine açık olduğunun altını çizdi. EİT, Azerbaycan, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan'ı kapsayan bölgesel bir devletlerarası ekonomik yapı olarak biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220719/turkiye-iran-yuksek-duzeyli-isbirligi-konseyi-7-toplantisina-iliskin-ortak-bildiri-1058895196.html
azerbaycan
afganistan
iran
kazakistan
kırgızistan
pakistan
tacikistan
türkmenistan
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azerbaycan, ekonomik işbirliği teşkilatı, afganistan, iran, kazakistan, kırgızistan, pakistan, tacikistan, türkmenistan
azerbaycan, ekonomik işbirliği teşkilatı, afganistan, iran, kazakistan, kırgızistan, pakistan, tacikistan, türkmenistan
Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran üzerinden Nahçıvan'a kara yolu ve demir yolu inşaatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27. Bakanlar Kurulu toplantısında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın güvenilir bir geçiş ülkesi olduğuna vurgu yaparken, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının tüm EİT ülkelerine açık olduğunun altını çizdi.
EİT, Azerbaycan, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan'ı kapsayan bölgesel bir devletlerarası ekonomik yapı olarak biliniyor.