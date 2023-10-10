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Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'
Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran üzerinden Nahçıvan'a kara yolu ve demir yolu inşaatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27. Bakanlar Kurulu toplantısında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın güvenilir bir geçiş ülkesi olduğuna vurgu yaparken, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının tüm EİT ülkelerine açık olduğunun altını çizdi. EİT, Azerbaycan, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan'ı kapsayan bölgesel bir devletlerarası ekonomik yapı olarak biliniyor.
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azerbaycan, ekonomik işbirliği teşkilatı, afganistan, iran, kazakistan, kırgızistan, pakistan, tacikistan, türkmenistan
azerbaycan, ekonomik işbirliği teşkilatı, afganistan, iran, kazakistan, kırgızistan, pakistan, tacikistan, türkmenistan

Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'

16:08 10.10.2023
© AA / Nurdan ÖzerBakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı açılış töreni
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı açılış töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Nurdan Özer
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran üzerinden Nahçıvan'a kara yolu ve demir yolu inşaatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27. Bakanlar Kurulu toplantısında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın güvenilir bir geçiş ülkesi olduğuna vurgu yaparken, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının tüm EİT ülkelerine açık olduğunun altını çizdi.
EİT, Azerbaycan, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan'ı kapsayan bölgesel bir devletlerarası ekonomik yapı olarak biliniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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