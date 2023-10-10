https://sputniknews.com.tr/20231010/azerbaycan-iran-uzerinden-kara-ve-demir-yolu-insa-edecek-eit-ulkeleri-birbirine-baglaniyor-1076203628.html

Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'

Azerbaycan, İran üzerinden kara ve demir yolu inşa edecek: 'EİT ülkeleri birbirine bağlanıyor'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran üzerinden Nahçıvan'a kara yolu ve demir yolu inşaatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T16:08+0300

2023-10-10T16:08+0300

2023-10-10T16:08+0300

azerbaycan

ekonomi

ekonomik işbirliği teşkilatı

afganistan

iran

kazakistan

kırgızistan

pakistan

tacikistan

türkmenistan

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27. Bakanlar Kurulu toplantısında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın güvenilir bir geçiş ülkesi olduğuna vurgu yaparken, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının tüm EİT ülkelerine açık olduğunun altını çizdi. EİT, Azerbaycan, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan'ı kapsayan bölgesel bir devletlerarası ekonomik yapı olarak biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220719/turkiye-iran-yuksek-duzeyli-isbirligi-konseyi-7-toplantisina-iliskin-ortak-bildiri-1058895196.html

azerbaycan

afganistan

iran

kazakistan

kırgızistan

pakistan

tacikistan

türkmenistan

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azerbaycan, ekonomik işbirliği teşkilatı, afganistan, iran, kazakistan, kırgızistan, pakistan, tacikistan, türkmenistan