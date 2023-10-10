Abdulkadir Selvi: Kara savaşı olur mu?

"İsrail’in çöken imajını düzeltmek için kara harekâtına başlaması bekleniyor. Şu tartışılmaz; İsrail, Hamas saldırısı ile ağır bir yenilgi yaşadı. Bırakın sivil İsrail vatandaşlarını korumayı, generallerini kurtaramadı. İsrail, kara harekâtına başlarsa 2014’te olduğu gibi ikinci bir yenilgi daha yaşayabilir. Amerika’nın gönderdiği savaş gemisi de İsrail’i kurtarmaya yetmeyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan itibaren itidal çağrısı yapıyor. Türkiye’nin, çatışmaların durması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Kalıcı çözümün Filistin devletinin kurulması olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün devreye girdi. İlk görüşmesini Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la da görüştü. Erdoğan iki ülke ile görüşebilen bir lider. Savaş sürecinde bu diyaloğa çok ihtiyacımız olacak. Ayrıca Lübnan ve Katar liderleri ile de görüştü. Erdoğan görüşmede çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan damekik diplomasisini sürdürüyor. Fidan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin, İran, ABD, Ürdün, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere dışişleri bakanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Fidan’ın temaslarını artarak sürmesi bekleniyor."