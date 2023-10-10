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https://sputniknews.com.tr/20231010/abdulkadir-selvi-kara-savasi-olur-mu-1076185697.html
Abdulkadir Selvi: Kara savaşı olur mu?
Abdulkadir Selvi: Kara savaşı olur mu?
Abdulkadir Selvi, 7 Ekim'de başlayan İsrail Filistin gerginliğine ilişkin "Hamas'ın saldırıları karşısında büyük bir şok yaşayan İsrail’in kara savaşını... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 7 Ekim itibarıyla başlayan İsrail-Filistin gerginliğinin kara savaşına dönme ihtimalini değerlendirdi.“Güçlü İsrail” algısı çöktü." diyen Selvi, "MOSSAD artık İsrail’in içinde kıyasıya eleştirilen, hatta hakkında fıkralar üretilen karikatür bir istihbarat örgütü muamelesi görmeye başladı. Demir Kubbe ise kevgire döndü" ifadelerini kullandı.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
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israil-filistin, israil, saldırı, abdulkadir selvi, türkiye

Abdulkadir Selvi: Kara savaşı olur mu?

10:00 10.10.2023
© AA / Belal Khaledİsrail saldırıları
İsrail saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Belal Khaled
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Abdulkadir Selvi, 7 Ekim'de başlayan İsrail Filistin gerginliğine ilişkin "Hamas'ın saldırıları karşısında büyük bir şok yaşayan İsrail’in kara savaşını başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor, ama belki siz bu satırları okurken kara savaşı başlamış olacak" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 7 Ekim itibarıyla başlayan İsrail-Filistin gerginliğinin kara savaşına dönme ihtimalini değerlendirdi.
“Güçlü İsrail” algısı çöktü." diyen Selvi, "MOSSAD artık İsrail’in içinde kıyasıya eleştirilen, hatta hakkında fıkralar üretilen karikatür bir istihbarat örgütü muamelesi görmeye başladı. Demir Kubbe ise kevgire döndü" ifadelerini kullandı.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
"İsrail’in çöken imajını düzeltmek için kara harekâtına başlaması bekleniyor. Şu tartışılmaz; İsrail, Hamas saldırısı ile ağır bir yenilgi yaşadı. Bırakın sivil İsrail vatandaşlarını korumayı, generallerini kurtaramadı. İsrail, kara harekâtına başlarsa 2014’te olduğu gibi ikinci bir yenilgi daha yaşayabilir. Amerika’nın gönderdiği savaş gemisi de İsrail’i kurtarmaya yetmeyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan itibaren itidal çağrısı yapıyor. Türkiye’nin, çatışmaların durması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Kalıcı çözümün Filistin devletinin kurulması olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün devreye girdi. İlk görüşmesini Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la da görüştü. Erdoğan iki ülke ile görüşebilen bir lider. Savaş sürecinde bu diyaloğa çok ihtiyacımız olacak. Ayrıca Lübnan ve Katar liderleri ile de görüştü. Erdoğan görüşmede çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan damekik diplomasisini sürdürüyor. Fidan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin, İran, ABD, Ürdün, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere dışişleri bakanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Fidan’ın temaslarını artarak sürmesi bekleniyor."
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