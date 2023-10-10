https://sputniknews.com.tr/20231010/abd-israil-catismasi-nedeniyle-iran-fonlarini-yeniden-dondurabilir-1076205115.html

ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir

ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir

ABD, Filistin-İsrail çatışması nedeniyle İran'ın fonlarını yeniden dondurabilir. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T16:43+0300

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israil

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tahran

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Tahran'ın Filistin-İsrail çatışmasına müdahil olması halinde ABD'nin Katar bankasındaki İran'a ait 6 milyar doları yeniden dondurabileceğini söylediKirby basına verdiği demeçte, Filistin-İsrail çatışmasına dahil olması halinde ABD'nin İran'a karşı olası eylemlerine atıfta bulunarak şu cümleleri sarf etti:Kirby, ABD verilerine göre Tahran'ın henüz bu fonları harcamaya başlamadığını belirtti.Tahran, ABD ile Eylül ayında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde, Katar'daki İran bankalarının hesaplarına aktarılan 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığa erişim sağlamıştı. Dışişleri Bakanlığı, dondurulmamış fonların İran'a ait olduğunu, Tahran'ın bunları sadece insani harcamalar çerçevesinde kullanabileceğini, ABD'nin ise bu fonların nereye gideceğini kontrol edeceğini belirtmişti.ABD birliklerinin İsrail'e olası gönderilmesinin faydası olmayacakBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby açıklamasında ek olarak ABD askerlerinin İsrail'e gönderilmesinin Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne yardımcı olmayacağını belirterek ABD askerlerinin sahaya gönderilmek gibi bir planları olmadığının altını çizdi.Kirby, çatışmanın tırmanmasını önlemek ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak gemisi Gerald R. Ford'un Doğu Akdeniz'e gönderilmesi ve bölgedeki havacılık birimlerinin güçlendirilmesi talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20170129/hamas-iran-yakinlasma-1026983958.html

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