ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Prof. Ünal: İsrail’e bu kadar ağır zayiat verdirdiğinizde hiçbir hükümet bu işi sineye çekemez
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:29
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı
19:41
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231010/abd-israil-catismasi-nedeniyle-iran-fonlarini-yeniden-dondurabilir-1076205115.html
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
ABD, Filistin-İsrail çatışması nedeniyle İran'ın fonlarını yeniden dondurabilir. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T16:43+0300
2023-10-10T16:51+0300
dünya
iran
abd
john kirby
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
banka
tahran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063944283_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_0c876b633c512af96bc9f55c223940ec.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Tahran'ın Filistin-İsrail çatışmasına müdahil olması halinde ABD'nin Katar bankasındaki İran'a ait 6 milyar doları yeniden dondurabileceğini söylediKirby basına verdiği demeçte, Filistin-İsrail çatışmasına dahil olması halinde ABD'nin İran'a karşı olası eylemlerine atıfta bulunarak şu cümleleri sarf etti:Kirby, ABD verilerine göre Tahran'ın henüz bu fonları harcamaya başlamadığını belirtti.Tahran, ABD ile Eylül ayında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde, Katar'daki İran bankalarının hesaplarına aktarılan 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığa erişim sağlamıştı. Dışişleri Bakanlığı, dondurulmamış fonların İran'a ait olduğunu, Tahran'ın bunları sadece insani harcamalar çerçevesinde kullanabileceğini, ABD'nin ise bu fonların nereye gideceğini kontrol edeceğini belirtmişti.ABD birliklerinin İsrail'e olası gönderilmesinin faydası olmayacakBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby açıklamasında ek olarak ABD askerlerinin İsrail'e gönderilmesinin Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne yardımcı olmayacağını belirterek ABD askerlerinin sahaya gönderilmek gibi bir planları olmadığının altını çizdi.Kirby, çatışmanın tırmanmasını önlemek ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak gemisi Gerald R. Ford'un Doğu Akdeniz'e gönderilmesi ve bölgedeki havacılık birimlerinin güçlendirilmesi talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20170129/hamas-iran-yakinlasma-1026983958.html
iran
filistin
israil
tahran
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063944283_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_dd48c2717d06c66e13b737f2580248e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, abd, john kirby, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, banka, tahran, katar, gerald r. ford
iran, abd, john kirby, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, banka, tahran, katar, gerald r. ford

ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir

16:43 10.10.2023 (güncellendi: 16:51 10.10.2023)
© JIM WATSONBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© JIM WATSON
Abone olTelegram
ABD, Filistin-İsrail çatışması nedeniyle İran'ın fonlarını yeniden dondurabilir.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Tahran'ın Filistin-İsrail çatışmasına müdahil olması halinde ABD'nin Katar bankasındaki İran'a ait 6 milyar doları yeniden dondurabileceğini söyledi
Kirby basına verdiği demeçte, Filistin-İsrail çatışmasına dahil olması halinde ABD'nin İran'a karşı olası eylemlerine atıfta bulunarak şu cümleleri sarf etti:

6 milyar dolar her an dondurulabilir ancak bu konuda herhangi bir siyasi karar açıklamayacağım.

Kirby, ABD verilerine göre Tahran'ın henüz bu fonları harcamaya başlamadığını belirtti.
Tahran, ABD ile Eylül ayında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde, Katar'daki İran bankalarının hesaplarına aktarılan 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığa erişim sağlamıştı. Dışişleri Bakanlığı, dondurulmamış fonların İran'a ait olduğunu, Tahran'ın bunları sadece insani harcamalar çerçevesinde kullanabileceğini, ABD'nin ise bu fonların nereye gideceğini kontrol edeceğini belirtmişti.

ABD birliklerinin İsrail'e olası gönderilmesinin faydası olmayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby açıklamasında ek olarak ABD askerlerinin İsrail'e gönderilmesinin Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne yardımcı olmayacağını belirterek ABD askerlerinin sahaya gönderilmek gibi bir planları olmadığının altını çizdi.
Kirby, çatışmanın tırmanmasını önlemek ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak gemisi Gerald R. Ford'un Doğu Akdeniz'e gönderilmesi ve bölgedeki havacılık birimlerinin güçlendirilmesi talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.
Hamas militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2017
DÜNYA
Hamas İran ile yakınlaşıyor
29 Ocak 2017, 23:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала