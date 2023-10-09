Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov ile görüştü
© Fotoğraf : x/ali yerlikayaYerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov ile görüştü
© Fotoğraf : x/ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov ile göç, organize suçlar ve kaçakçılık konularını görüştü.
Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov ile görüşmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Kalin Stoyanov ve Başsavcı Sayın Borislav Sarafov ile başta düzensiz göçle mücadele, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik toplantımızı yaptık. Kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim."
Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Kalin Stoyanov ve Başsavcı Sayın Borislav Sarafov ile başta düzensiz göçle mücadele, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik toplantımızı yaptık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2023
Kıymetli… pic.twitter.com/3qwvTgWGDr