Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov ile görüştü

"Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Kalin Stoyanov ve Başsavcı Sayın Borislav Sarafov ile başta düzensiz göçle mücadele, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik toplantımızı yaptık. Kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim."