https://sputniknews.com.tr/20231009/yeniden-refah-partisinden-israil-protestosu-1076171226.html

Yeniden Refah Partisi'nden İsrail protestosu

Yeniden Refah Partisi'nden İsrail protestosu

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T17:49+0300

2023-10-09T17:49+0300

2023-10-09T17:49+0300

türkiye

israil

israil-filistin

türkiye

protesto

yeniden refah partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076170920_0:168:1024:744_1920x0_80_0_0_74814a2bdf73ff9180fc8d96ce3c7ea3.jpg

Yeniden Refah Partisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.Partinin Ankara İl Başkanlığı, İsrail Büyükelçiliği'nin kentteki ofisi önünde slogan attı. Atılan sloganlarda 'katil İsrail, Filistin'den defol' ifadeleri de kullanıldı.Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde Filistinlilere destek gösterileri de düzenlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231007/turkiyenin-cesitli-kentlerinde-filistinlilere-destek-gosterisi-1076131380.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, türkiye, protesto, yeniden refah partisi