https://sputniknews.com.tr/20231009/yeniden-refah-partisinden-israil-protestosu-1076171226.html
Yeniden Refah Partisi'nden İsrail protestosu
Yeniden Refah Partisi'nden İsrail protestosu
Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T17:49+0300
2023-10-09T17:49+0300
2023-10-09T17:49+0300
türkiye
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israil-filistin
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protesto
yeniden refah partisi
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Yeniden Refah Partisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.Partinin Ankara İl Başkanlığı, İsrail Büyükelçiliği'nin kentteki ofisi önünde slogan attı. Atılan sloganlarda 'katil İsrail, Filistin'den defol' ifadeleri de kullanıldı.Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde Filistinlilere destek gösterileri de düzenlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231007/turkiyenin-cesitli-kentlerinde-filistinlilere-destek-gosterisi-1076131380.html
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israil, israil-filistin, türkiye, protesto, yeniden refah partisi
Yeniden Refah Partisi'nden İsrail protestosu
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Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.
Yeniden Refah Partisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Partinin Ankara İl Başkanlığı, İsrail Büyükelçiliği'nin kentteki ofisi önünde slogan attı. Atılan sloganlarda 'katil İsrail, Filistin'den defol' ifadeleri de kullanıldı.
Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde Filistinlilere destek gösterileri de düzenlenmişti.