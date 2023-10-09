https://sputniknews.com.tr/20231009/turistler-israil-rotasini-iptal-edip-alanyaya-geldi-1076171628.html

Turistler, İsrail rotasını iptal edip Alanya'ya geldi

Turistler, İsrail rotasını iptal edip Alanya'ya geldi

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan hareket eden Hollanda bandıralı 300 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi Nieuw Statendam, savaş nedeniyle İsrail'deki bir liman... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T18:03+0300

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alanya

antalya

kruvaziyer gemisi

turist

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ABD ve Avrupa vatandaşı olmak üzere 2 bin 542 turist Alanya Limanı'na demir attı.Hayfa Limanı'ndan sonra başka bir İsrail limanına gidecek olan yolcu gemisinin savaş nedeniyle rotasını değiştirdiğini söyleyen Alanya Liman İşletmesi (ALİDAŞ) Başkan Yardımcısı Kerim Taç, "Lüks kruvaziyer gemisi İsrail'de savaş patlayınca başka bir İsrail limanına gitmekten vazgeçerek rotasını Alanya'ya çevirdi. Gemide bin 300 Amerikalı, 300 Kanadalı, 300 Avusturyalı, İngiliz ve Belçikalı turistler bulunmakta. 957 mürettebatı bulunan lüks gemiden inen turistlerin çoğunluğu Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek için gemiden ayrıldılar. İçlerinde İsrailli turist bulunmamakta. Nieuw Statendam saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak" dedi.

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Amerikalı ve Avrupalı turistler, İsrail rotasını iptal edip Alanya'ya geldi Amerikalı ve Avrupalı turistler, İsrail rotasını iptal edip Alanya'ya geldi 2023-10-09T18:03+0300 true PT0M53S

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